Rumunia: Premier: pojadę na Ukrainę, by sfinalizować porozumienia o licencjonowaniu importu zboża z tego kraju

Wraz z kilkoma ministrami zamierzam udać się do Kijowa, by sfinalizować rozmowy dotyczące licencjonowania eksportu ukraińskiego zboża na terytorium Rumunii – zapowiedział w piątek premier Rumunii Marcel Ciolacu.

Szef rumuńskiego rządu wyraził nadzieję na osiągnięcie porozumienia w sprawie dwustronnego licencjonowania, które negocjują obecnie obie strony - powiadomił portal Digi24.ro.

Jak powiadomił, jest w codziennym kontakcie z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem i Komisją Europejską. Stale rozmawiają również ministrowie rolnictwa i gospodarki obu krajów.

Ciolacu nie podał daty wyjazdu do Kijowa, co media wiążą ze względami bezpieczeństwa.

Wcześniej zarówno premier Ciolacu, jak i prezydent Klaus Iohannis oświadczali, że strony osiągnęły wstępne porozumienia, a zaplanowany system zezwoleń pozwoli chronić rumuńskich rolników.

Po decyzji KE o nieprzedłużaniu embarga na cztery gatunki zbóż z Ukrainy Rumunia pod presją rolników wprowadziła 30-dniowy zakaz importu. W tym czasie oba kraje mają dopracować system ścisłej kontroli wwozu ukraińskiego zboża do Rumunii.

Przewiduje on konieczność pozyskania zezwoleń zarówno przez importerów po stronie rumuńskiej, jak i przez ukraińskich eksporterów (od władz ukraińskich). Rumuński rząd i inne agendy państwowe będą weryfikować potencjalnych nabywców ukraińskiego zboża i wydawać zezwolenia tylko tym, którzy udowodnią, że cierpią na deficyt surowca. Licencje importowe będą mogli otrzymać tylko hodowcy i producenci rolni, a nie handlowcy i pośrednicy. Konieczne będzie też uzyskanie certyfikatu jakości importowanej produkcji rolnej.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo ograniczenia obowiązywały do 5 czerwca, a następnie zostały przedłużone do połowy września.

Embargo zniesiono 15 września na podstawie postanowienia KE. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska przedłuży zakaz wwozu ukraińskiego zboża mimo braku zgody Unii Europejskiej. Następnie w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie bezterminowego zakazu przywozu do Polski ukraińskich produktów rolnych. Decyzje o jednostronnym przedłużeniu ograniczeń importowych podjęły również rządy Węgier i Słowacji.

W poniedziałek Kijów złożył skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w związku z decyzją Warszawy, Bratysławy i Budapesztu.

W czwartek agencja Reutera podała, że ministrowie rolnictwa Słowacji i Ukrainy uzgodnili utworzenie systemu licencji dotyczącego handlu produktami zbożowymi, co powinno umożliwić zniesienie przez Bratysławę embarga na import ukraińskiego zboża, a władze w Kijowie zgodziły się wstrzymać skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO) przeciwko Słowacji.

Justyna Prus