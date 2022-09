Rumunia: Prezydent Duda dla Agerpres: Rosja zawsze chce władzy nad całą Europą Środkową i Wschodnią

Prezydent Polski Andrzej Duda w opublikowanym w sobotę tekście w rumuńskiej agencji Agerpres przestrzegł przed imperialnymi działaniami Rosji, zaznaczając, że zawsze chce ona władzy nad całą Europą Środkową i Wschodnią.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Rosja (…) chce tego samego, co w 1939 i 1940 r., kiedy działała w sojuszu z hitlerowskimi Niemcami, a także w latach 1945-1991, kiedy samodzielnie władała naszymi krajami", napisał prezydent.

Andrzej Duda odnotował, że data ataku Związku Sowieckiego na Polskę, czyli 17 września 1939 r., nie jest tak powszechnie znana na Zachodzie jak dzień wybuchu II wojny światowej, zainicjowanej przez najazd III Rzeszy na Polskę. Zaznaczył, że należy stale przypominać o agresji ZSRR.

"Jeśli bowiem dziś, my, Polacy, oraz inne narody naszego regionu często twierdzimy, że znamy Rosję i rozumiemy jej imperialną motywację lepiej niż Zachód, to mówimy tak właśnie dlatego, że mamy doświadczenia historyczne, których symbolem jest dla nas dzień 17 września", dodał.

"Dwa totalitarne imperia zawarły sojusz, dzieląc między siebie niezależne dotąd kraje Europy Środkowej. W niemieckiej strefie wpływów miała znaleźć się zachodnia część Polski oraz Litwa i Rumunia, a w sowieckiej - wschodnia część Polski, a także Łotwa, Estonia i Finlandia", napisał Duda, przypominając o tajnej części paktu Hitler-Stalin, podpisanego 23 sierpnia 1939 r. przez szefów dyplomacji III Rzeszy i ZSRR.

Zaznaczył, że choć po niecałych dwóch latach pakt ten upadł, to jednak "zasada, że o losach krajów Europy Środkowej i Wschodniej decydują nie ich wolne narody, lecz władcy imperialnych mocarstw, pozostała w mocy".

Andrzej Duda wyliczył szereg zbrodni popełnionych w trakcie sowieckiej okupacji. Przypomniał, że trwała ona do czasu przemian demokratycznych w 1989 r., zapoczątkowanych przez polski ruch "Solidarność", które doprowadziły do "prawdziwego wyzwolenia Polaków i innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej".

Prezydent wyraził opinię, że niezależność krajów tego regionu zawsze była solą w oku rosyjskich imperialistów, czego przejawem są dążenia do odbudowy przez Kreml imperium, m.in. poprzez napaść na Gruzję w 2008 r., tłumienie ruchów wolnościowych na Białorusi oraz na Ukrainie oraz działania zbrojne prowadzone przeciwko tej ostatniej od 2014 r.

"Rosja zawsze chce władzy nad całą Europą Środkową i Wschodnią. Ale wolna Polska, wolna Ukraina i wszystkie inne niepodległe państwa naszego regionu nigdy się na to nie zgodzą. Dla naszych narodów to kwestia życia i śmierci, zachowania tożsamości i przetrwania. To kwestia naszej przyszłości, bezpieczeństwa i pomyślności", podsumował polski prezydent.

Tekst prezydenta Andrzeja Dudy został opublikowany wspólnie z miesięcznikiem "Wszystko co Najważniejsze" w ramach projektu realizowanego z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Polską Fundacją Narodową.