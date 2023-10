Rumunia: Prezydent: rosyjskie ataki na ukraińskie porty na Dunaju to zbrodnie wojenne

Rosyjskie ataki na ukraińskie porty na Dunaju to zbrodnie wojenne. Potrzebne jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO i regionu Morza Czarnego – oświadczył prezydent Rumunii Klaus Iohannis podczas wideokonferencji z przywódcami państw G7, Polski, szefów NATO oraz UE.

"Prezydent Klaus Iohannis podkreślił, że Rosja musi zaprzestać ataków na ukraińskie porty nad Dunajem, w bezpośrednim sąsiedztwie Rumunii" - powiadomiła kancelaria głowy państwa. Iohannis po raz kolejny podkreślił, że ataki, mające na cele zniszczenie magazynów ze zbożem i infrastruktury portowej na Dunaju, to zbrodnie wojenne.

W formacie wideokonferencji Iohannis wziął udział w zwołanych z inicjatywy prezydenta USA rozmów poświęconych Ukrainie z udziałem przywódców państw G7, Polski, szefów NATO oraz UE.

W trakcie spotkania Iohannis poinformował zagranicznych przywódców o działaniach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i nadzoru w regionie Morza Czarnego podjętych przez Rumunię oraz w ramach działań sojuszniczych NATO. We wrześniu na terytorium Rumunii przy granicy z Ukrainą trzykrotnie spadły fragmenty dronów po atakach Rosji na ukraińską infrastrukturę portową na Dunaju.

Prezydent Rumunii zaapelował o zwiększenie wysiłków dla skuteczniejszej postawy odstraszania i obrony na wschodniej flance NATO i na Morzu Czarnym. Podkreślił, że sytuacja wymaga "zwiększonych zdolności w zakresie wykrywania i przechwytywania dronów, a także wzmocnienia obrony powietrznej, zgodnie z postanowieniami szczytu NATO w Wilnie".

Bukareszt, jak zapewnił, zamierza kontynuować wsparcie dla napadniętej przez Rosję Ukrainy "tak długo, jak będzie to konieczne", w tym w zakresie tranzytu ukraińskiego zboża przez terytorium Rumunii. Od początku pełnoskalowej wojny przez ten kraj przewieziono tranzytem ponad 27 mln ton ukraińskiego zboża. Do końca roku Rumunia planuje podwoić przepustowość szlaku przez port w Konstancy do 4 mln ton zboża miesięcznie.

Jak podano w komunikacie, prezydent USA Joe Biden oraz przywódcy uczestniczący w spotkaniu "wyrazili szczególne uznanie i wsparcie dla działań Rumunii na rzecz pomocy Ukrainie, w tym za wysiłki na rzecz szkolenia ukraińskich pilotów na samolotach F-16".