Rumunia: Prezydent zapowiedział zwiększenie wydatków na armię do 2,5 proc. PKB

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis ogłosił we wtorek konieczność podniesienia wydatków na siły zbrojne tego kraju. Szef państwa sprecyzował, że zostaną one zwiększone w 2023 r. do poziomu 2,5 proc. PKB.

Jak powiedział prezydent podczas uroczystości w Bukareszcie związanych z obchodzonym we wtorek świętem armii, budżet sił zbrojnych Rumunii musi być większy w związku z wyzwaniami, jakie przyniosła rosyjska agresja na Ukrainę.

Iohannis przypomniał, że już od 2017 r. władze Rumunii przekazywały na swoją armię 2 proc. PKB.

"W nadchodzącym roku zrobimy krok naprzód, zwiększając budżet obronny do 2,5 proc. PKB w celu wzrostu zdolności armii do wypełnienia swojej misji, a tym samym zapewnienia Rumunii jeszcze większej wiarygodności jako regionalnego filaru bezpieczeństwa", powiedział Klaus Iohannis.

Podczas wtorkowej uroczystości szef państwa wyjaśnił, że wydatki na armię muszą być większe, gdyż w regionie "istnieją państwa o przestarzałej mentalności, które używają siły zbrojnej, aby zagrozić suwerenności niepodległego kraju".

"Nasza odpowiedź, państw NATO i naszych partnerów, musi być zdecydowana i konsekwentna, służąc odstraszeniu każdego potencjalnego przeciwnika" - podsumował prezydent Rumunii.