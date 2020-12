Rumunia: Prezydent zwrócił się do ministra finansów Florina Citu o utworzenie rządu

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis powierzył we wtorek dotychczasowemu ministrowi finansów Florinowi Citu misję utworzenia nowego rządu, którego zadaniem będzie walka z pandemią koronawirusa, przyjęcie budżetu i wzmocnienie finansów kraju.

Proeuropejskie centroprawicowe partie rumuńskie ogłosiły dzień wcześniej, że wypracowały porozumienie w sprawie utworzenia koalicji rządowej.

Koalicja ma składać się z Partii Narodowo-Liberalnej (PNL), do której należy Citu, sojuszu w składzie Związek Ocalenia Rumunii i Partia Wolności (USR) oraz Jedność i Solidarność (PLUS), a także ze Związku Węgrów w Rumunii (UDMR). Mają one łącznie 244 mandaty na 465 mandatów w obu izbach parlamentu. Mogą też liczyć na wsparcie 18 deputowanych z innych mniejszości narodowych niż węgierska.

"Chcemy szybko dać Rumunii rząd, który przeprowadzi reformy mające na celu modernizację kraju" - powiedział przywódca PNL Ludovic Orban, który po niedawnych wyborach parlamentarnych zrezygnował z funkcji premiera.

"Ta koalicja stanowi punkt zwrotny dla Rumunii, która również będzie miała szansę skorzystać z funduszy europejskich o bezprecedensowej wysokości" 80 mld euro w latach 2021-2027 - powiedział eurodeputowany Dacian Ciolos, wiceprzewodniczący USR-Plus.

"Rumunia potrzebuje stabilności politycznej (…) w obliczu kryzysu gospodarczego i pandemii" - dodał przewodniczący UDMR Hunor Kelemen, który reprezentuje interesy około 1,2 mln Węgrów w Rumunii.

Liderzy partii zapowiedzieli, że głosowanie nad wotum zaufania dla nowego gabinetu może odbyć się w parlamencie w środę.