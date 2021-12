Rumunia: Przedłużenie stanu podwyższonego ryzyka w związku z epidemią Covid-19

Władze Rumunii zdecydowały we wtorek o przedłużeniu stanu podwyższonego ryzyka, wprowadzonego w kraju w związku z epidemią Covid-19 - podaje rumuńska agencja prasowa Agerpres. Przedłużenie to ma rozpocząć się w czwartek, 9 grudnia, i trwać 30 dni.

Rumuński Komitet Narodowy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (CNSU) zdecydował także o wprowadzeniu zmian w obowiązujących obostrzeniach. Wśród nich wymienia się m.in. uchylenie obowiązującej do tej pory godziny policyjnej między godz. 22. a 5. nad ranem. Sklepy i restauracje mogą być otwarte do godz. 22., o godzinę dłużej, niż było to dopuszczalne wedle dotychczasowych obostrzeń.

Wejście do większości miejsc publicznych będzie dozwolone nie tylko dla osób zaszczepionych lub ozdrowieńców, ale także dla tych, którzy mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Noszenie maseczek będzie nadal obowiązkowe w transporcie publicznym i w pomieszczeniach zamkniętych, ale nie będzie już wymagane na zewnątrz, z wyjątkiem zatłoczonych obszarów, takich jak rynki.

"Sesja CNSU (...) zdecydowała o przedłużeniu stanu podwyższonego ryzyka i wprowadzeniu niezbędnych środków w celu zapobiegania i zwalczania pandemii Covid-19. Co jest oczywiste, nasza sytuacja jest lepsza niż dwa, trzy tygodnie temu, a więc, po wielu dyskusjach, konsensus, dotyczący wdrożenia w najbliższym czasie środków, modyfikujących dotychczasowe obostrzenia, został osiągnięty" - oznajmił Raed Arafat, szef rumuńskiego Departamentu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSU).

Wcześniej w poniedziałek Rumunia ogłosiła nowe zasady podróży w związku z wykryciem dwóch przypadków zakażenia wariantem Omikron koronawirusa w kraju. Zmiany wejdą w życie 10 grudnia i mają obowiązywać do 8 stycznia. Wszyscy podróżni spoza UE będą zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR. Test musi być zrobiony 48 godzin przed wjazdem do Rumunii, nawet w przypadku osób w pełni zaszczepionych. Podróżni z krajów UE muszą jedynie przedstawić dowód pełnego zaszczepienia. Od 20 grudnia będzie także wymagane wypełnienie formularza lokalizacji podróżnego.

We wtorek Rumunia odnotowała 1421 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 107 zgonów. Jest to znacznie mniej niż w szczytowej fazie pandemii w październiku i na początku listopada. Zaszczepionych jest nieco poniżej 39 proc. Rumunów. Rumunia znajduje się na drugim miejscu od końca w UE pod względem liczby zaszczepionych mieszkańców.