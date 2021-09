Rumunia: Rekordowa liczba nowych zakażeń koronawirusem

W Rumunii odnotowano najwyższy dotąd dobowy przyrost liczby zakażeń koronawirusem - przekazało we wtorek ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatniej doby liczba nowych infekcji wyniosła 11 049.

Rumunia to drugie po Bułgarii państwo Unii Europejskiej z najniższym wskaźnikiem szczepień przeciw SARS-CoV-2. Według ostatnich danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa do niedzieli co najmniej pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 27 proc. mieszkańców kraju, a w pełni zaszczepionych było 28 proc.

W liczącej ponad 19 mln mieszkańców Rumunii od początku pandemii w związku z Covid-19 zmarło niemal 37 tys. osób oraz wykryto blisko 1,2 mln zakażeń koronawirusem.

We wtorek w całym kraju wciąż dostępnych było tylko 26 łóżek do intensywnej terapii. Około 40 proc. przedstawicieli personelu medycznego Rumunii nadal nie jest zaszczepionych, a rząd rozważa obecnie wprowadzenie obowiązku posiadania unijnego certyfikatu covidowego dla tej grupy osób.