Rumunia: Rząd: do 18 września oczekujemy od Ukrainy planu w sprawie środków kontroli eksportu produkcji rolnej

Do 18 września rząd Rumunii będzie czekać na zapowiedziane przez władze Ukrainy propozycje w sprawie środków kontroli eksportu produkcji rolnej z tego kraju po tym, jak Komisja Europejska zdecydowała o nieprzedłużaniu embarga.

Bukareszt podejmie decyzje o działaniach w ochronie rumuńskich rolników w zależności od planu działania, który przedstawi strona ukraińska - zapowiedziano w piątkowym komunikacie rządu po tym, jak Komisja Europejska zdecydowała, że embargo na import ukraińskiego zboża nie zostanie przedłużone.

"Rząd Rumunii oczekuje od Ukrainy przedstawienia planu działań w sprawie skutecznych środków kontroli eksportu, aby zapobiec zakłóceniom na rynku zbóż w naszym kraju" - napisano w komunikacie na stronie rządu Rumunii. Ukraina, jak w nim przypomniano, zobowiązała się do przedstawienia takiego planu do końca dnia 18 września.

Jednocześnie rząd w Bukareszcie "wyraził ubolewanie w związku z tym, że nie znaleziono europejskiego rozwiązania w sprawie przedłużenia ograniczeń w imporcie zboża z Ukrainy". Wnioskowały o nie państwa członkowskie, których dotyczy ta decyzja.

Podkreślono również, że rząd Rumunii jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską i stroną ukraińską, aby zagwarantować, że zaproponowany przez KE nowy mechanizm ograniczania skutków importu ukraińskich produktów zapobiegnie zakłóceniom na rynkach państw członkowskich.

Komisja Europejska nie przedłużyła embarga na ukraińskie zboże dla pięciu krajów, w tym Polski. Poinformowała, że od soboty Ukraina ma wprowadzić skuteczne środki kontroli eksportu czterech zbóż, aby zapobiec zakłóceniom rynku w sąsiednich państwach członkowskich Unii.

KE poinformowała też, że jej zdaniem zniknęły zakłócenia na rynkach rolnych w pięciu państwach członkowskich, czyli Polsce, Rumunii, Słowacji, Bułgarii i na Węgrzech.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do tych państw został wprowadzony przez KE na początku maja w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych pozostawał dozwolony.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 15 września albo KE zamknie granicę dla zbóż z Ukrainy na kolejne miesiące, albo Polska jednostronnie podejmie taką decyzję. Podkreślił, że dla rządu PiS obrona polskiego rolnika jest najważniejsza.

Z Bukaresztu Justyna Prus