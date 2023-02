Rumunia: Rząd: wybudujemy most pontonowy na granicy z Mołdawią dla transportu zboża z Ukrainy

Rząd Rumunii wybuduje we współpracy z władzami Mołdawii most pontonowy na granicznej rzece Prut w celu usprawnienia transportów towarowych z Ukrainy, głównie zboża.

Jak poinformował w poniedziałek sekretarz stanu w rumuńskim ministerstwie transportu Irinel Scriosteanu, nowa przeprawa powstanie w miejscu, gdzie do 1944 roku stał most pomiędzy wsią Bombata a miastem Leova. Został on zniszczony wskutek działań Armii Czerwonej.

Z mostu pontonowego, jak sprecyzował Scriosteanu, korzystać będą zarówno pojazdy do transportu osób, jak też samochody ciężarowe.

W ostatnich miesiącach rządy Rumunii i Mołdawii ogłosiły realizację szeregu projektów w sferze logistyki służących usprawnieniu transportu towarów z Ukrainy, szczególnie zboża. Z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę ważny dla ekspedycji zboża z tego kraju przez Morze Czarne jest port w rumuńskiej Konstancy.