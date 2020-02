Rumunia: Trybunał Konstytucyjny zablokował tworzenie nowego rządu

Rumuński Trybunał Konstytucyjny niespodziewanie orzekł w poniedziałek, że powierzenie dotychczasowemu premierowi Ludovicowi Orbanowi z Partii Liberalnej misji utworzenia nowego rządu było sprzeczne z ustawą zasadniczą.

Wniosek o uznanie misji Orbana za niekonstytucyjną złożyła opozycyjna postkomunistyczna Partia Socjaldemokratyczna (PSD). Decyzja Trybunału blokuje plany prezydenta Klausa Iohannisa i sprawujących obecnie prowizorycznie władzę liberałów, by doprowadzić do przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Orzeczenie stwierdza, że choć prezydent dochował wszystkich wymogów legalności zlecenia misji utworzenia rządu w sytuacji, gdy żadna z parlamentarnych frakcji nie ma większości, to konflikt kompetencyjny głowy państwa z parlamentem faktycznie zaistniał. Zdaniem sędziów, Iohannis powinien zlecić tworzenie nowego rządu komuś, kto "może zebrać za sobą faktyczną większość".

W rumuńskim parlamencie nie ma w tej chwili żadnej dysponującej większością frakcji bądź koalicji, a Orban był szefem rządu mniejszościowego.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ogłoszono na kilka minut przed planowanym głosowaniem nad wotum zaufania dla nowego rządu Orbana. Obalony wcześniej przez parlament premier liczył na to, że jego nowa misja nie uzyska wystarczającego poparcia, co otworzyłoby drogę do przyspieszonych wyborów. Iohannis musi teraz zlecić utworzenie nowego rządu komuś innemu.

PDS, lewicowo-liberalna partia ALDE i kierowane przez byłego premiera Victora Pontę niewielkie ugrupowanie Pro Romania kilkakrotnie postulowały w ubiegłych dniach powołanie rządu wszystkich partii z technokratycznym premierem na czele.