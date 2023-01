Rumunia: W bazie w Otopeni wylądował natowski samolot wczesnego ostrzegania AWACS

W bazie lotniczej w Otopeni, na południu Rumunii, wylądował we wtorek pierwszy z trzech natowskich samolotów wczesnego ostrzegania AWACS. Maszyny będą kontrolowały przestrzeń powietrzną w związku z zagrożeniem powstałym w efekcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W najbliższych godzinach do rumuńskiej bazy przylecą dwa inne samoloty AWACS. Każdy z nich to Boeing 707 wyposażony w nowoczesną technologię radiolokacji i nadzoru przestrzeni powietrznej. Wraz z maszynami do Otopeni trafi też około 180 wojskowych.

Jak poinformowało w komunikacie ministerstwo obrony Rumunii, samoloty AWACS dotychczas stacjonowały w bazie wojskowej w Geilenkirchen w zachodnich Niemczech.

Resort sprecyzował, że "samoloty AWACS będą w najbliższym czasie odbywać loty rozpoznawcze i obserwacyjne nad terytorium NATO".

"Maszyny AWACS należące do Sojuszu Północnoatlantyckiego od lutego ubiegłego roku prowadzą regularne patrole w Europie Wschodniej i rejonie Morza Bałtyckiego, aby śledzić rosyjskie samoloty, które zbliżają się do granic NATO" - napisało w oświadczeniu rumuńskiego ministerstwa obrony.

Jak dodano, działania te służą wzmocnieniu wschodniej flanki Sojuszu po "nielegalnej agresji Rosji na Ukrainę".

Pochodzący z Rumunii zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana wyjaśnił, że maszyny AWACS zapewnią państwom wschodniej flanki Sojuszu informacje w czasie rzeczywistym o wszelkich ruchach operacyjnych oraz taktycznych rosyjskich wojsk.

Dzięki posiadaniu nowoczesnego systemu radarowego samoloty AWACS mogą zlokalizować oraz zidentyfikować inne statki powietrzne w odległości ponad 400 km. W przeszłości były one wykorzystywane przez NATO m.in. do operacji przeciwko dżihadystycznemu Państwu Islamskiemu na Bliskim Wschodzie.