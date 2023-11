Rumunia: W poniedziałek otwarcie Europejskiego Centrum Szkoleniowego F-16, m.in. dla ukraińskich pilotów

W poniedziałek w bazie lotniczej w Fetesti odbędzie się ceremonia otwarcia Europejskiego Centrum Szkoleniowego F-16 (EFTC), gdzie obsługi tych maszyn będą się uczyć m.in. piloci z Ukrainy – powiadomiło ministerstwo obrony Rumunii.

Ośrodek szkoleniowy powstał w wyniku współpracy resortów obrony Rumunii i Holandii oraz firmy Lockheed Martin przy wsparciu Danii, która wraz z Holandią koordynuje działania międzynarodowej koalicji F-16 dla Ukrainy.

W ramach tej umowy rumuński resort obrony zapewnia bazę lotniczą, obiekty szkoleniowe i wsparcie państwa-gospodarza, Holandia dostarcza samoloty, a Lockheed Martin - instruktorów i obsługę techniczną.

"Będzie to międzynarodowe centrum szkolenia pilotów F-16. Ułatwi ono zwiększenie interoperacyjności między sojusznikami. Jednocześnie przyczyni się do stworzenia wspólnych standardów operacyjnych i wzmocnienia zdolności NATO do sprostania złożonym wyzwaniom w regionie Morza Czarnego i w Europie Wschodniej" - informował wcześniej w komunikacie resort obrony.

"Tworząc Europejskie Centrum Szkoleniowe F-16 Rumunia zobowiązała się do zapewnienia wysokiej jakości warunków szkoleniowych z dostępem do najnowocześniejszych zasobów technicznych i know-how nie tylko dla pilotów z Rumunii, ale także z państw sojuszniczych i partnerskich, w tym Ukrainy" - podkreślano.

W ośrodku będą szkolić się również rumuńscy piloci "w kontekście przygotowań armii rumuńskiej do przyjęcia na uzbrojenie 32 samolotów F-16, zakupionych niedawno od Norwegii".

Resort obrony zauważył, że "biorąc pod uwagę aktualny kontekst geopolityczny i strategiczne położenie Rumunii w regionie Morza Czarnego, ośrodek ten stanie się niezbędny dla współpracy transgranicznej, wzmacniania bezpieczeństwa i solidarności w ramach NATO".

Koalicję na rzecz szkolenia ukraińskich pilotów na samolotach wielozadaniowych F-16 powołano w lipcu br. podczas szczytu NATO w Wilnie z inicjatywy 11 państw - Polski, Belgii, Kanady, Danii, Holandii, Luksemburga, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Jej działanie koordynują Holandia i Dania.

Z Bukaresztu Justyna Prus