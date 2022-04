Rumunia: Wojna na Ukrainie doprowadziła do najniższego w ciągu dekady poparcia dla Rosji

Zaledwie 5 proc. obywateli Rumunii sympatyzuje z Rosją, wynika z badań bukareszteńskiej Krajowej Szkoły Nauk Politycznych i Administracji (SNSPA). Dowodzą one wyraźnego spadku poparcia dla Rosji wraz z jej inwazją na Ukrainę.

Opublikowane przez bukareszteński dziennik online "Ziare" badanie dowodzi, że w 2012 r. z Rosją sympatyzowało 25 proc. obywateli Rumunii.

Jak wyjaśnił Dan Sultanescu z SNSPA, spadek poparcia dla Rosji w rumuńskim społeczeństwie to efekt inwazji Moskwy na Ukrainę. Odnotował, że jeszcze w drugiej połowie 2021 r. z Rosją sympatyzowało 20 proc. Rumunów.

Badanie bukareszteńskiej uczelni dowodzi również, że na przestrzeni ostatniej dekady wzrosło poparcie Rumunów dla NATO, UE oraz USA. Pomiędzy 2012 r. a 2020 r. wzrosło ono odpowiednio z 52 do 76 proc., z 48 do 70 proc., a także z 40 do 61 proc. We wszystkich przypadkach jest to największy poziom poparcia podczas ostatniej dekady.

Sultanescu przypomniał, że w drugiej połowie 2021 r. z NATO sympatyzowało 63 proc. Rumunów, z UE - 52 proc., zaś z USA 47 proc.

Marcin Zatyka