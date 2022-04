Rumunia: Z Ukrainy przybyło już prawie 620 tys. uchodźców wojennych

Do poniedziałku na terytorium Rumunii przybyło blisko 620 tys. uciekinierów wojennych z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, wynika z poniedziałkowych szacunków MSW w Bukareszcie.

Resort poinformował, że wśród uchodźców są zarówno obywatele Ukrainy docierający tam bezpośrednio ze swojego kraju, jak również osoby, które skorzystały z terytorium Mołdawii jako państwa tranzytu.

Według bukareszteńskich dzienników online "News" i "Hotnews" pomimo napływu od piątku około 20 tys. uciekinierów wojennych w znajdujących się na terenie Rumunii ośrodkach dla ukraińskich uchodźców nie doszło do wyraźnego wzrostu liczby osób. Oznacza to, jak zauważają media, że spora część uchodźców opuszcza terytorium Rumunii. Z danych MSW wynika, że dotychczas ponad 200 tys. ukraińskich uchodźców wyjechało z Rumunii do innych państw. Niewiele ponad 4,3 tys. z nich złożyło wniosek o azyl w tym kraju.

Portale przypominają też, że dotychczas władze Rumunii przygotowały dla obywateli Ukrainy blisko 500 tys. miejsc w ośrodkach dla uchodźców, w których do poniedziałku zostało zajętych 76 proc.