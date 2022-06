Rumunia: Żandarmeria odłowiła dwa węże w placówkach służby zdrowia

Funkcjonariusze rumuńskiej żandarmerii odłowili we wtorek dużych rozmiarów węża przed wejściem do budynku szpitala w mieście Gałacz, na wschodzie kraju. To drugi gad, który w ostatnim tygodniu został schwytany w placówce rumuńskiej służby zdrowia.

Wtorkową akcję żandarmerii, która we wtorek po południu złapała węża, poprzedziły zdjęcia gada wykonane przez pracowników szpitala i pacjentów, które niebawem trafiły do internetu.

Z filmu opublikowanego na stronie internetowej dziennika News wynika, że gad miał ponad 2 metry długości i jak twierdzi portal w chwili przybycia specjalistów odławiających węże "był dosyć rozdrażniony".

We wtorkowym komunikacie żandarmeria nie podała czy zwierzę było jadowite i czy stanowiło zagrożenie dla ludzi. Wyjaśniła jedynie, że po odłowieniu zostało wypuszczone na wolność w zalesionym terenie przy pobliskiej rzece Seret.

Bukareszteński portal Ziare przypomniał, że polowanie na węża na terenie szpitalnym to drugi w ciągu ostatnich dni przypadek w Rumunii. Przypomniał, że przed tygodniem żandarmeria odłowiła blisko półmetrowej długości gada w szpitalu miejskim w Bals, na południu kraju. Zwierzę pełzało po jednym ze szpitalnych korytarzy.