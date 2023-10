Rumunia: Żona Izraelczyka pochodzenia rumuńskiego, porwanego przez Hamas, przybyła do Bukaresztu z dramatycznym apelem o pomoc

Rozpaczliwie potrzebujemy waszej pomocy – mówiła Ella Chaimi na lotnisku w Bukareszcie, zwracając się do Rumunów i ich rządu. Jej mąż, Izraelczyk pochodzenia rumuńskiego, jest jednym z zakładników palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas.

Dramatyczny apel kobiety opublikowały w poniedziałek rano rumuńskie media. Po wylądowaniu na lotnisku Otopeni Ella Chaimi zwróciła się o pomoc do rumuńskiego rządu i wszystkich Rumunów. "Rozpaczliwie potrzebuję waszej pomocy" - powiedziała. Jej małżonek, Tal, to potomek rumuńskich Żydów z Buzau, posiadający podwójne obywatelstwo.

7 października, w momencie ataku terrorystów z Hamasu, cała rodzina - Tal, Ella i ich trójka dzieci przebywali w swoim domu w kibucu Nir Icchak. Tam zostali rozdzieleni. Prawdopodobnie mężczyznę porwano, natomiast żona i dzieci pozostały w ukryciu.

Początkowo 41-letni Chaimi był uznawany za zaginionego. Później okazało się, że jest na liście zakładników. Jak mówiła jego żona, od 7 października nie ma od niego ani o nim żadnych wiadomości. "On nie wie, że my z dziećmi jesteśmy bezpieczni. Ostatnia rzecz, którą wiedział, to to, że w naszym domu są terroryści" - mówiła kobieta.

Jak dodała, dziadkowie jej męża, zarówno ze strony matki, jak i ojca, pochodzili z Rumunii. Wcześniej Ella Chaimi mówiła w mediach, że przeżyli Zagładę.

MSZ Rumunii potwierdziło dotąd śmierć pięciu swoich obywateli w wyniku ataku terrorystycznego Hamasu na Izrael. Jedną z tych osób jest 20-letnia Yael Leibusor, izraelska wojskowa, która zginęła z rąk bojowników Hamasu na granicy ze Strefą Gazy w pierwszych chwilach ataku. Jak powiadomiły media, młoda kobieta pochodziła z rumuńskiej rodziny, która kilka lat temu przeniosła się do Izraela.

Z Bukaresztu Justyna Prus