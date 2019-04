Rusza biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Lizbonie

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński zainaugurował 5 kwietnia w Lizbonie portugalskie biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele rządu Portugalii, miejscowi przedsiębiorcy i członkowie instytucji gospodarczych.

Inauguracja działania polskiego biura handlowego @PAIH_pl w #Lizbona to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i budowania relacji gospodarczych pomiędzy firmami z 🇵🇹 i 🇵🇱 - powiedział @JerzyKwiecinski pic.twitter.com/T93wYgWngR — Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (@MIR_GOV_PL) April 5, 2019

- Mamy nadzieję na wzrost polskich inwestycji w Portugalii za sprawą nowego biura. Oczekujemy, że rynek ten stanie się dla wielu naszych firm odskocznią do tych państw, w których świetnie radzą sobie nasi portugalscy partnerzy, np. do krajów Ameryki Południowej czy Afryki - oświadczył.Minister przypomniał, że w ciągu zaledwie kilkudziesięciu miesięcy udało się otworzyć na całym świecie około 70 biur PAIH.Dodał, że podczas swojej trzydniowej wizyty w Portugalii spotka się m.in. z portugalskim ministrem ds. planowania i infrastruktury Nelsonem de Souzą, a także z uczestnikami organizowanej w sobotę w Estoril konferencji dotyczącej rynków wschodzących, m.in. z minister integracji europejskiej Kosowa Dhuratą Hoxhą oraz wicepremierem Macedonii Północnej Bujarem Osmanim.Większe szanse dla polskich przedsiębiorstw w inwestowaniu na portugalskim rynku widzi również wiceprezes PAIH Krzysztof Senger. Podczas inauguracji biura w Lizbonie przypomniał on, że zagraniczne biura PAIH, jak i system współpracy w ramach grupy PFR (Polskiego Funduszu Rozwoju) służy wspieraniu polskich inwestycji poza granicami kraju.- PAIH działa w ramach grupy PFR, łącząc się z kilkoma partnerami, którzy wspierają nas swoimi instrumentami ubezpieczeniowymi, np. Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych czy też z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który działa na rynku kapitałowym i długów. Współpracujemy ze sobą, aby oferować polskim przedsiębiorcom wsparcie finansowe i doradcze - powiedział Senger.Wiceprezes PAIH przypomniał, że ponad 20-letnie doświadczenie agencji we współpracy z dużymi korporacjami międzynarodowymi poszukującymi miejsca na polskim rynku teraz może zaowocować profesjonalną pomocą udzielaną polskim firmom na rynkach zagranicznych.- Teraz chcielibyśmy naszą wiedzą i doświadczeniem służyć polskim spółkom planującym zagraniczną ekspansję. Dzięki biurom PAIH mogą oni teraz liczyć na fachową poradę dotyczącą rozwijania przedsięwzięć w określonych krajach świata - wyjaśnił Senger.Wiceprezes dodał, że tworząc sieć biur agencja kieruje się intencją bycia "tam, gdzie krzyżują się najważniejsze szlaki handlowe". - Nie zapominamy też o nowoczesnym handlu, np. o e-commerce - podkreślił.Obecny podczas inauguracji biura PAIH w Lizbonie portugalski minister gospodarki Pedro Siza Vieira wskazał, że trwająca od lat 90. XX w. intensyfikacja wymiany handlowej między Polską a Portugalią dzięki nowej placówce będzie mogła przyczynić się do zwiększenia, jego zdaniem, wciąż niewielkich inwestycji polskich spółek w Portugalii.- Otwierane dziś biuro PAIH jest szansą na dalsze pogłębienie polsko-portugalskich więzi gospodarczych - podsumował Siza Vieira.