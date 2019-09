Rusza projekt rewitalizacji kamienic w Hanoi

Wietnam poszukuje projektantów i architektów, którzy przywrócą świetność zaniedbanym kamienicom starej dzielnicy w Hanoi. Obecnie w mieście istnieje przepaść między drogimi nowoczesnymi budynkami rezydencyjnymi, a zaniedbaną dzielnicą z zabytkowymi kamienicami z czasów kolonialnych.

Hanoi postanowiło zaradzić tej sytuacji ogłaszając konkurs na najlepsze pomysły, które doprowadzą do rewitalizacji tych kamienic. Został on nazwany Phu Thuy Khong Gian, czyli “czarodziej przestrzeni”, a nabór na projekty mające na celu przywrócenie świetności zapomnianym i zniszczonym przestrzeniom trwa do 25 września bieżącego roku.

Wiele dużych miast w Azji wciąż boryka się z kwestią rewitalizacji kolonialnej spuścizny architektonicznej i zabytkowych budynków, znajdujących się zwykle w samych centrach miast. Takie budynki w Hanoi od pokoleń zamieszkiwane są przez niezamożną klasę robotniczą. Ostatnio lokalne rządy coraz częściej decydują się na wsparcie rewitalizacji takich miejsc.



W dziedzinie konserwacji zabytków w Wietnamie Polacy zyskali sobie sławę w ubiegłym stuleciu, z czego polski design i architektura mogłyby korzystać budując wizerunek na tamtejszym rynku. Warto przypomnieć nieco zapomnianą dziś postać Kazimierza Kwiatkowskiego, który w latach 80. i 90. zasłużył się dla Wietnamu ratując zaniedbane zabytki w Hoi An przed zniszczeniem.