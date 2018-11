Rusza wsparcie dla zainteresowanych wejściem na rynki ZEA i Kenii

Małe i średnie firmy zainteresowane ekspansją na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kenii będą mogli wziąć udział w programie Polskie Mosty Technologiczne i otrzymać do 200 tys. zł dotacji - poinformowała we wtorek Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Zjednoczone Emiraty Arabskie są drugą największą gospodarką na Bliskim Wschodzie. Rynek stanowi bramę do Półwyspu Arabskiego, Afryki Zachodniej, a nawet Indii - podkreślił wiceprezes Agencji Krzysztof Senger.

Według Sengera, ekspansja do Kenii daje z kolei dostęp do najszybciej rozwijającego się regionu Afryki. "Jako Agencja chcemy przekonać polski biznes do skorzystania z tego potencjału" - wyjaśnił.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednej firmy to jak podała PAIH 200 tys. zł. Łącznie koszt wparcia firm w ramach programu ma przekroczyć 176,5 mln zł.

Program rusza 19 listopada br., a wnioski można składać do 20 grudnia tego roku.



PMT realizowany jest dwuetapowo - w Polsce i za granicą. "Wsparcie w formule de minimis mogą otrzymać zarówno firmy zainteresowane eksportem, jak i innowatorzy, poszukujący partnerów do prac badawczo - rozwojowych (B+R)" - wskazała PAIH. Mogą się o nie ubiegać także firmy, które składały wnioski w poprzednich edycjach konkursu; jeden przedsiębiorca może złożyć maksymalnie dwa wnioski - po jednym na każdy rynek - poinformowano.



Jak wyjaśniła PAIH, zakwalifikowani przedsiębiorcy otrzymają wsparcie doradcze i "szytą na miarę" strategię ekspansji zagranicznej. Eksperci, w tym pracownicy Biura Handlowego PAIH w Dubaju, pomogą w wyszukaniu właściwych partnerów biznesowych i nawiązaniu relacji. Będą do dyspozycji grantobiorców także po zrealizowaniu projektu. "W ramach grantu dubajskie biuro wesprze przedsiębiorców w organizacji sesji prezentacyjnych, spotkań biznesowych (B2B i B2C) oraz networkingowych, czy udostępnieniem powierzchni biurowej i urządzeń biurowych" - dodano.



Okres realizacji projektów przez wnioskodawców nie może przekroczyć dziewięciu miesięcy, a grant może osiągnąć 100 proc. wydatków kwalifikowanych - wyjaśniono. Środki przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na lokalne doradztwo w zakresie m.in. przygotowania do certyfikacji, wzornictwa opakowań, weryfikacji prawnej i technicznej dokumentacji, uzyskania ochrony własności intelektualnej, a także udział w imprezach wystawienniczych, czy publikację materiałów prasowych.



