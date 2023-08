W sobotę, 5 sierpnia, ruszają rozmowy pokojowe w Dżuddzie, w Arabii Saudyjskiej. Biorą w nich udział przedstawiciele 40 państw i Ukraina. Negocjacjom przyświeca cel zakończenia wojny, ale ich uczestnicy będą przy tej okazji starali się zadbać także o swoje interesy gospodarcze.

Rosja odmówiła udziału w rozmowach pokojowych prowadzonych w Arabii Saudyjskiej.

Rijad będzie chciał wykorzystać negocjacje pokojowe do umocnienia swej pozycji na arenie międzynarodowej.

Arabia Saudyjska korzysta na wojnie na Ukrainie głównie za sprawą wzrostu cen surowców energetycznych.

W negocjacjach, które rozpoczynają się 5 sierpnia w Dżuddzie, w Arabii Saudyjskiej, nie weźmie udziału Rosja. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa stwierdziła w wypowiedzi dla rosyjskich mediów, że ta inicjatywa jest „oszustwem, które służy stworzeniu antyrosyjskiej koalicji”.

Chiny są jedynym państwem, które ma przełożenie na politykę Kremla, i udział Pekinu w rozmowach w Dżuddzie i ewentualne deklaracje ze strony Państwa Środka mogłyby być wiążące w dalszym procesie pokojowym – czytamy w Politico.

Pekin został zaproszony na poprzednią rundę negocjacji w Kopenhadze w czerwcu, ale nie był tam obecny. Jak podaje the Wall Street Journal, tym razem Chiny mają być reprezentowane w Arabii Saudyjskiej przez Li Hui, specjalnego wysłannika ds. porozumienia pokojowego w Ukrainie.

Kijów chce przekonać kraje globalnego Południa do swojego planu pokojowego

Narracja Kijowa w sprawie wojny na Ukrainie, która jest obecna na Zachodzie, nie ma takiej samej mocy oddziaływania w krajach globalnego Południa. W państwach Zatoki Perskiej, w Afryce w ramach grupy BRICS ((Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA) Rosja chce budować kapitał polityczny, prezentując antyzachodnią narrację.

Ukraina, podejmując rozmowy pokojowe w Arabii Saudyjskiej, chce przedstawić swe warunki pokojowe i własną narrację wydarzeń. W szczególności dotyczy to umowy zbożowej z Rosją, która została zablokowana przez Kreml, a ma duże znaczenie dla państw afrykańskich (ale również dla Chin).

Pekin deklaruje potrzebę powrotu do umowy zbożowej Rosji z Ukrainą, ponieważ Państwo Środka - jako największy odbiorca ukraińskiego zboża i kukurydzy - stało się zarazem największym beneficjentem tego porozumienia, z którego zrezygnował Kreml.

W czasie weekendowych rozmów pokojowych w Arabii Saudyjskiej Kijów będzie przekonywał partnerów spoza przestrzeni euroatlantyckiej do 10-punktowego tzw. planu Zełenskiego, w którym mowa jest m.in. o bezpieczeństwie żywnościowym, nuklearnym, ekologicznym oraz o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz planach osądzenia rosyjskich zbrodni.

Plan Zełeńskiego przedstawił Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy państwom z grupy BRICS oraz Turcji i Arabii Saudyjskiej podczas rozmów w Kopenhadze.

Arabia Saudyjska próbuje odbudować swoją pozycję międzynarodową

Aktywizacja Rijadu w prowadzeniu dialogu pokojowego w sprawie wojny na Ukrainie ma wiele wymiarów. Arabia Saudyjska jako gospodarz rozmów buduje pozycję międzynarodową w dyplomacji. W ostatnich latach polityczny obraz administracji z Rijadu znacząco się nadwątlił - m.in. po zabójstwie dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule w 2021 roku (doszło wtedy do skandalu dyplomatycznego, kiedy to władze saudyjskie odmówiły ekstradycji podejrzanych o zabójstwo do Turcji).

Wybór Arabii Saudyjskiej miał stanowić pewien gest w stronę Chin, które nie chciały dotychczas brać udziału w inicjatywach, którym patronowały jedynie państwa Zachodu – czytamy w opracowaniu Reutersa.

Rijad nie ma interesu w zakończeniu wojny na Ukrainie

Arabia Saudyjska jako sojusznik Moskwy w ramach OPEC+ próbuje prowadzić zręczną „grę polityczną”, która może pomóc temu państwu zbudować pozycję głównego negocjatora. Konkluzje z tych rozmów z pewnością zostaną przekazane przez Arabię Saudyjską Moskwie.

Jednocześnie Rijad nadal nie rezygnuje ze współpracy gospodarczej z Rosją, której najważniejszym instrumentem jest OPEC+. 4 sierpnia państwa OPEC+ zdecydowały się zmniejszyć wydobycie ropy naftowej, co stanowi ważną decyzję dla Rosji, której gospodarka bezpośrednio zależy od cen surowców energetycznych.

Arabia Saudyjska inwestuje również w przemysł naftowy w Rosji; jeszcze w 2022 roku saudyjski fundusz Kingdom Holding włożył ponad pół miliarda dolarów w akcje Gazpromu i koncernów naftowych Rosnieft i Łukoil.

Współpraca surowcowa pomiędzy Rosją a Arabią Saudyjską pozostaje najważniejszym spoiwem sojuszu tych państw. Jak dotychczas władze w Arabii Saudyjskiej - w związku z zachodnimi sankcjami nałożonymi na Rosję, w tym surowce z tego kraju - są największymi beneficjentami wojny na Ukrainie.

Aramco w pierwszym półroczu 2022 r. osiągnął rekordowe zyski ze sprzedaży ropy: blisko 88 mld dol. Sam przychód wzrósł o 90 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku – czytamy na stronie koncernu.