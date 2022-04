Ruszyła walka o prymat na globalnym rynku wodoru

Rząd Australii ma ambitny plan uczynienia z tego państwa ważnego eksportera zielonej energii. Jednym z problemów jest fakt, że państwo będące m.in. celem eksportu, czyli Chiny, również nie zamierza w tej kwestii pozostać w tyle.

Polityka i wodorowe ambicje pokrzyżują plany Australii?

Według wspomnianego planu Chiny mają jednak zmienić kolor produkowanego wodoru i wytwarzać rocznie od 100 do 200 tys. ton zielonego surowca i posiadać do 2025 r. 50 tys. pojazdów wodorowych (ang. fuel cell vehicles – FCV). Działania te mają pomóc zredukować emisję gazów cieplarnianych nawet o 2 mln ton każdego roku. Dodatkowo, pozwoli to chińskim firmom zmniejszyć zależność od importu surowców m.in. z Australii.W świetle chińskiej strategii wydaje się, że australijskie plany eksportu zielonego wodoru do Państwa Środka mogą okazać się nad wyraz optymistyczne. Tym, co pozostawia nadzieję dla przedsiębiorstw z Antypodów, jest odpowiedź na pytanie, czy chiński sektor odnawialnych źródeł energii będzie rozwijał się na tyle szybko, by zaspokoić popyt na elektryczność i zapewnić wzrost produkcji wodoru jednocześnie.Niejasne pozostają też względy polityczne. W ostatnich latach Chiny rozpoczęły konflikt handlowy z Australią, próbując wymusić zmianę proamerykańskiej polityki Canberry w dziedzinie bezpieczeństwa. Jeśli przedsiębiorcy z Państwa Środka będą mieli wybór, prawdopodobnie będą się starali kupować surowce spoza Australii.