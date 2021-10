Ruszyło Expo 2020 w Dubaju. Region coraz ważniejszy dla polskiego eksportu

Zjednoczone Emiraty Arabskie, będące gospodarzem rozpoczętej dziś wystawy światowej Expo 2020 Dubaj, są jednym z głównych rynków Bliskiego Wschodu, do których trafia eksport z Polski. W rejonie tym o gigantycznym potencjale wciąż jednak jest sporo miejsca dla polskich firm.

Tak prezentuje się Polska w Dubaju

W ubiegłym roku sprzedaliśmy w regionie pszenicę za 360 mln dolarów, silniki samochodowe za 200 mln, samochody osobowe za 180 mln i maszynki do golenia za 160 mln dolarów. Eksportujemy tam również mięso wołowe i papierosy.Warto przypomnieć, że w 2018 r. KUKE ubezpieczyła transakcję sprzedaży wyprodukowanych w polskich zakładach koncernu Alstom wagonów metra, które trafiły do Dubaju i będą w najbliższych sześciu miesiącach wozić na Expo gości przybywających z całego świata. Choć dla wielu inwestorów kraje Zatoki pozostaje nadal zagadką, to jego gigantyczny potencjał powinien skłonić polskich przedsiębiorców do poznania specyfiki tych rynków.Jak tłumaczy Krzysztof Drynda, prezes PAIH, udział Polski w Expo w Dubaju ma służyć właśnie prezentacji "potencjały eksportowego naszych przedsiębiorców i firm".- Szczególną ich uwagę kierujemy w stronę nowych rynków na Bliskim Wschodzie i w Afryce - wskazał. - Będziemy wzmacniać nasz wizerunek oraz promować Polskę jako bezpieczny kierunek dla inwestorów. Wystawa to szansa na pozyskanie nowych inwestycji dla naszego kraju - podkreślił prezes PAIH.Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Jan Pawelec zwrócił uwagę, że wystawa jest okazją, by pokazać potencjał gospodarczy m.in. polskich regionów, a także różnorodną polską kulturę i wartości. - To kluczowe elementy dalszego, stabilnego rozwoju naszej gospodarki i całego kraju - ocenił.Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju Adrian Malinowski wskazał, że w Pawilonie Polskim odwiedzający "będą mogli poznać opowieść o sukcesach gospodarczych Polski, naszej kulturze i technologii, niezwykłej przyrodzie, a przede wszystkim o naszej kreatywności i przedsiębiorczości".Jak przekazała PAIH, w Pawilonie zostaną zaprezentowane największe osiągnięcia polskiej gospodarki. - W ramach ekspozycji multimedialnej w Pawilonie Polskim, w strefie "Poland. Spirit of ingenuity", zaprezentowanych zostanie blisko 200 podmiotów reprezentujących sektory z największym potencjałem eksportowym na rynki Bliskiego Wschodu" - poinformowano.Malinowski zwrócił uwagę, że to prezentacja oparta o konkretne przykłady sukcesów z zakresu gospodarki, nauki czy kultury. - Pawilon Polski będzie w pełni dostępny dla firm. Na drugim piętrze znajduje się centrum biznesowe z salą konferencyjną oraz salonem VIP - wskazał.Według PAIH Pawilon Polski będzie miejscem najważniejszych wydarzeń. Województwo Podlaskie wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zapoczątkuje program regionalnych wystaw czasowych. "Najważniejszymi wydarzeniami w ramach naszej prezentacji na Expo 2020 w Dubaju będą: Dzień Polski (7.11.2021), Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze (6.12.2021), Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze (23.02.2022)" - zaznaczono.Dodano, że w kolejnych sześciu miesiącach w Pawilonie Polski zaprezentowane zostaną także występy aktorskie, folklorystyczne i akrobatyczne, warsztaty dla dzieci i pokazy mody. "Program wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych obejmie również codzienne koncerty chopinowskie, warsztaty edukacyjne z programowania, tańca ludowego czy malowania ceramiki" - przekazano.Według organizatorów w ciągu 182 dni trwania Expo 2020 wystawę odwiedzi 18 mln osób, które złożą 25 mln wizyt: od delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, przez przedstawicieli biznesu, aż po turystów i mieszkańców Dubaju.W wystawie weźmie udział 200 państw i organizacji - wśród nich Polska. Motywem przewodnim Expo w Dubaju jest hasło "Connecting minds, Creating the future - Łącząc umysły, tworzymy przyszłość". Organizatorzy kładą szczególny nacisk "na współdziałanie jako receptę na globalny kryzys spowodowany pandemią".