Ryanair: chcemy gwarancji, że nie dojdzie do powtórki przymusowego lądowania na Białorusi

„Przeloty nad Białorusią nie powinny być możliwe, dopóki nie będzie odpowiednich gwarancji, że to (przymusowe przekierowanie samolotu) się nie powtórzy” – powiedział w poniedziałek Michael O’Leary, szef linii lotniczych Ryanair.

"To kluczowe dla przyszłości lotów, by nie powtórzyła się to, co było moim zdaniem pierwszym przypadkiem państwowego piractwa lotniczego od czasów Konwencji Chicagowskiej z 1945 roku" - oświadczył O'Leary, cytowany przez agencję Reutera.

23 maja 2021 roku na lotnisku w Mińsku doszło do przymusowego lądowania samolotu Ryanair lecącego z Aten do Wilna, rzekomo z powodu informacji o bombie na pokładzie, która później okazała się fałszywa. Następnie białoruskie służby aresztowały lecących tym samolotem opozycyjnego blogera Ramana Pratasiewicza i jego partnerkę Sofiję Sapiegę.