Ryanair zawiesza do 8 kwietnia wszystkie loty do i z Włoch

Tanie linie lotnicze Ryanair ogłosiły we wtorek, że zawieszają do 8 kwietnia z powodu koronawirusa wszystkie loty do i z Włoch. W komunikacie sprecyzowano, że zawieszenie wewnętrznych lotów we Włoszech rozpocznie się w środę, a lotów międzynarodowych - w piątek.

Przewoźnik wyjaśnia w komunikacie, że pasażerowie, którzy zarezerwowali bilety na lot w tym terminie, uzyskają zwrot pieniędzy lub otrzymają bon na loty w ciągu następnych 12 miesięcy.

Z kolei tanie linie lotnicze Norwegian Air Shuttle podały we wtorek, że od połowy marca do połowy czerwca anulują 3000 lotów, czyli 15 procent swej mocy z uwagi na spadek pasażerów związany z koronawirusem.

"To jest krytyczny moment dla przemysłu lotniczego, w tym dla Norwegii" - napisał w komunikacie dyrektor generalny linii Jacob Schram.

"Zachęcamy władze do natychmiastowego wdrożenia środków w celu natychmiastowego zmniejszenia obciążenia finansowego linii lotniczych w celu ochrony infrastruktury i miejsc pracy" - dodał.

Deficytowe od trzech lat tanie linie lotnicze Norwegian Air Shuttle są znacznie zadłużone z powodu ambitnej polityki ekspansji, szczególnie na długich trasach.