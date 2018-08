Rynek ukraiński - co musi wiedzieć polski eksporter

Dla polskich firm, które szukają nowych rynków zbytu, Ukraina jest rynkiem perspektywicznym: bliska geograficznie, z tanią i dobrze wykształconą siłą roboczą oraz rosnącymi potrzebami konsumpcyjnymi ludności. Jeśli jednak nie szukasz, bo już zainwestowałeś na Ukrainie lub wysyłasz tam swoje towary, z pewnością Ciebie również zainteresuje bieżący raport o sytuacji gospodarczej tego kraju. Przygotował go zespół ekspertów Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ubiegłym roku polski eksport na Ukrainę wyniósł ponad 18 mld zł, a głównymi towarami eksportowymi były maszyny oraz produkty chemiczne. Polski import z Ukrainy sięgnął w tym samym roku 8,5 mld zł, a wśród przywożonych towarów znajdowały się przede wszystkim produkty metalowe oraz mineralne.

Ukraina to 44-milionowy kraj z silnymi, tradycyjnymi związkami z Polską. To państwo demokratyczne, które od 2014 r. jest stowarzyszone z Unią Europejską, a od 2016 jest również członkiem strefy wolnego handlu z UE.W marcu 2019 r. Ukrainę czekają wybory prezydenckie, a następnie jesienią, wybory parlamentarne. Największym wyzwaniem politycznym na Ukrainie jest trwający od 2014 konflikt z Rosją, obejmujący wschodnie rejony kraju.Po załamaniu wojennym - od połowy 2016 r. - Ukraina odnotowuje dodatni wzrost gospodarczy. Prognozy Narodowego Banku Ukrainy oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego na lata 2018-2021 wskazują na utrzymanie się około 3% tempa wzrostu PKB. Istotnym problemem gospodarczym pozostaje wysoka inflacja, która utrzymuje się w ostatnich latach powyżej 10% rocznie. Prognozy wskazują jednak na jej spadek do poziomu około 5% w najbliższych latach.W roku 2018 ustabilizował się także, podlegający wcześniej silnym wahaniom, kurs hrywny. Wyzwaniem dla stabilności makroekonomicznej jest wysoki poziom zadłużenia denominowanego w walutach obcych.Ukraina jest krajem biednym, z wysokimi potrzebami inwestycyjnymi, a także wysokimi aspiracjami konsumpcyjnymi ludności. Czyni to z niej atrakcyjny rynek zbytu. Relatywnie tania i dobrze wykształcona siła robocza oraz bliskość geograficzna decydują o jej potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej.Z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej istotnymi problemami pozostają jednak oligarchiczny system gospodarczy oraz wysoki, porównywalny z ubogimi krajami Afryki i Ameryki Środkowej, poziom korupcji.Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK