Rysuje się nowy, gigantyczny sojusz światowych mocarstw

Narendra Modi, premier Indii - z wizytą w Ameryce. Tak rozwija się jedno z najważniejszych partnerstw współczesnego świata.





Wizyta premiera Indii Narendry Modiego w USA była okazją do opublikowania setek komentarzy o jednej z „najważniejszych relacji” na świecie. Stosunki USA-Indie często postrzegane są jednak zbyt jednowymiarowo: jako wypadkowa obaw obu państw przed konsekwencjami wzrostu chińskiej potęgi gospodarczej i politycznej oraz chęci jej równoważenia.

Oba państwa łączy coraz więcej w sferze gospodarczej, społecznej i obronnej, co wyraźnie wykracza poza jedynie geopolityczne kalkulacje.

Indie i USA nie będą formalnymi sojusznikami, ale wiąże oba państwa już więcej, niż Waszyngton z niejedną stolicą, z którą Amerykanie podpisali układy sojusznicze. Jedna z tych więzi zbyt często umyka uwadze obserwatorów...

Najstarsza demokracja z największą, czyli premier-gwiazda odwiedza USA

Premier Indii, Narendra Modi, jest przyzwyczajony do aplauzu na stadionach sportowych. Jego kampanijne podróże po kraju ściągają dziesiątki tysięcy ludzi, a popularność umacnia umiejętność wyczucia emocji tłumu. Doskonale wykorzystuje swą drogę od chaiwala (roznosiciela herbaty), poprzez stanowisko premiera stanu Gudźarat aż po szefa rządu centralnego, by opowiadać o planach swojej Partii Ludowej (BJP) jako recepcie na realizację „indyjskiego snu”: od biedy do bogactwa i wpływów. W kraju cieszy się poparciem 77 proc. wyborców, czego może zazdrościć mu każdy demokratyczny lider globu.

Modi ściąga tłumy nie tylko w Indiach. Podczas pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych w 2014 r. witało go 18 tys. przedstawicieli diaspory w Nowym Jorku. Pięć lat później w Houston było już ponad 50 tys. ludzi. W tym roku w maju w czasie wizyty w Australii także ściągnął rzesze mieszkających na antypodach Indusów, a premier Albanese wyglądał, jakby sam starał się ogrzać w blasku popularności gościa.

Do czego indyjski premier nie jest jednak przyzwyczajony? Podobnie gorące przyjęcie w parlamencie. Amerykańscy parlamentarzyści wiwatowali 22 czerwca po co drugim zdaniu świetnie napisanego przemówienia.

Modi mówił po raz drugi przed połączonymi izbami Kongresu podkreślając, że chce, by USA i Indie łączyło równoprawne partnerstwo.

Opowiadał o indyjskiej demokracji, różnorodności, rozwoju gospodarczym, podlewając każdą ideę sosami z tradycji indyjskiej. Miało to dowodzić, że Indie w równym stopniu jak USA są kustoszem idei równości, demokracji i poszanowania różnorodności.

Skoro – jak to ujął Modi – Ameryka jest najstarszą, a Indie - największą demokracją, to stanowi to oczywistą podstawę dla rozwoju relacji dwóch równych sobie państw. Równie oczywistym wnioskiem z przemówienia było też i to, że żaden kraj nie może Indii pouczać w sferze demokracji.

Koniec z pouczaniem. Indie wysoko podnoszą głowę

A tych w Ameryce, którzy zwracają uwagę na regres demokracji w Indiach, jest wielu. Mają silne argumenty...

Przed pierwszą wizytą w USA jako szefa władz Gudźaratu, Modiemu groziło nieprzyznanie wizy - ze względu na dwuznaczną rolę, jaką on i organizacje powiązane z jego partią odegrały podczas antymuzułmańskich pogromów w Gudźaracie z początku wieku.

Ostatnio skazanie przez sąd - w dość wątpliwej sprawie o zniesławienie - pozbawiło lidera opozycji, Rahula Gandhiego możliwości startu w przyszłorocznych wyborach. BJP coraz częściej spotyka się też z zarzutami kontrolowania mediów: te niepokorne przejmują biznesmeni bliscy władzy lub grożą im nieprzyjemności ze strony policji.

Ale coraz częściej uwagi dotyczące stanu demokracji spotykają się w Indiach z irytacją lub wzruszeniem ramionami. Jak zauważył ostatnio Raja Mohan na łamach Foreign Affairs, „teza, że Stany Zjednoczone, które nie potrafią nawet pomóc sąsiedniemu Haiti w rozwiązaniu problemów z demokracją, mogą zrobić coś w sprawie demokracji w odległych Indiach, zawsze była iluzją.”

Od dwóch dekad rośnie poziom współpracy między USA a Indiami

Skąd zatem entuzjazm amerykańskich elit wobec gościa, który przyjeżdża do Waszyngtonu, by rozmawiać jak równy z równym - z kraju nie tylko ciągle biednego, ale mierzącego się także z systemowymi problemami z demokracją?

Po pierwsze: Chiny. Są oczywistym wyzwaniem zarówno dla potęgi USA na Indopacyfiku, jak i dla Indii. Oba ponadmiliardowe państwa dzielą spory graniczne, a cztery kryzysy (w 2013, 2014, 2017 i 2020) przekonują, że napięcia te raczej będą się utrzymywać.

Chiny dążą też do kontroli nad morskimi szlakami handlowymi na Bliski Wschód i do UE. Zakładają bazy marynarki wojennej i przejmują porty na Oceanie Indyjskim, co sprawia, że Nowe Delhi czuje się przez ChRL otaczane.

Z tego powodu od dwóch dekad rośnie poziom współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności między Stanami Zjednoczonymi a Indiami. Siły zbrojne USA – w różnych konfiguracjach z państwami trzecimi – ćwiczą z induskimi partnerami co najmniej tak często, jak z sojusznikami.

Od paru lat zacieśniany jest format Quad, w którym spotykają się USA, dwaj sojusznicy Ameryki – Australia oraz Japonia – z Indiami. Podobnie regularne konsultacje szefów resortów obrony i MSZ weszły do kalendarza politycznego obu państw.

Współpraca USA i Indii sposobem na uniezależnienie się od Chin

USA i Indie obawiają się asertywności i potęgi politycznej Chin, które jednocześnie należą do najważniejszych partnerów handlowych zarówno Waszyngtonu, jak i Nowego Delhi. Ale partnerstwo indyjsko-amerykańskie może w rosnącym stopniu zasadzać się na próbie gospodarczego równoważenia ChRL. Amerykański kapitał i technologie, połączone z indyjskimi zasobami pracy oraz chłonnym i dynamicznie rozwijającym się rynkiem? To może być sposób na zmniejszenie zależności obu partnerów od Pekinu.

Patrząc na same dane handlu zagranicznego: nie w pełni widać tę wzajemną atrakcyjność. USA jest wprawdzie - obok Chin - najważniejszym partnerem handlowym Indii, lecz te znajdują się dopiero na 9. pozycji listy partnerów USA, a wartość handlu towarami między Ameryką i Indiami jest sześciokrotnie mniejszy niż ta z Chinami.

W tym przypadku dla strony amerykańskiej liczą się raczej jednakże perspektywy niż stan obecny. Gospodarka Indii rozwija się w tempie ponad 6 proc. rocznie – szybciej niż każda inna z dużych gospodarek globu – a młode i bogacące się społeczeństwo indyjskie staje się coraz istotniejszym rynkiem dla amerykańskich koncernów.

Najlepiej widać to w gospodarce cyfrowej. Dla Meta (Facebook, WhatsApp) Indie są największym rynkiem pod względem liczby użytkowników. Walmart - poprzez spółkę Flipkart – oraz Amazon umacniają się jako dominujący gracze na rynku e-commerce na subkontynencie. Apple zaś coraz więcej tam produkuje i sprzedaje. Indie stały się wreszcie pierwszoplanowym kierunkiem inwestycji dla amerykańskich funduszy.

AmerIndia, czyli jedno z najważniejszych partnerstw współczesnego świata

Tak samo istotną więzią, jak geopolityka, obronność czy handel i inwestycje, stają się migracje i kontakty między społeczeństwami. W ujęciu globalnym z danych ONZ wynika, że Indusi stanowią 6,4 proc. wśród migrantów (czyli osób zamieszkujących inne państwo niż kraj urodzenia). Poza ojczyzną przebywa ich na stałe 18 mln. Przesyłają rocznie ponad 108 mld dolarów do kraju, co stanowi 3 proc PKB Indii.

Prawie 2,7 mln spośród induskich emigrantów żyje w USA. Są przy tym grupą dobrze zintegrowaną, wykształconą i majętną. Przybywają do Ameryki z dobrą znajomością angielskiego oraz unikatowymi kompetencjami potrzebnymi na rynku pracy.

Wedle badań jednej tylko grupy studentów przyjętych w 2010 r. do prestiżowej politechniki Indian Institute of Technology, z najlepszych 1000 studentów wyemigrowało prawie 36 proc. Spośród stu z najlepszymi wynikami subkontynent opuściło aż 62... Większość z nich znalazła zatrudnienie w USA. Ponieważ aż 80 proc. indyjskich imigrantów w Ameryce ma co najmniej tytuł licencjata, stali się najlepiej zarabiającą grupą wśród nowych Amerykanów. Mediana ich rocznych przychodów wynosi aż 150 tys. dolarów rocznie.

Nie przybywają do Ameryki jednak tylko po to, by pracować w korporacjach, ale też by im przewodzić. Jak zauważył brytyjski The Economist, ponad 25 spośród największych 500 spółek amerykańskich wchodzących do indeksu S&P500 ma indyjskich prezesów zarządu. Są wśród nich szefowie Adobe, Alphabet (Google), IBM, Microsoftu czy Microna.

Sądząc z obsady innych wysokich stanowisk w pozostałych firmach największej amerykańskiej pięćsetki, niedługo dołączą do nich kolejni... Ajay Banga, wieloletni zarządzający Mastercard, obejmie wkrótce stery Banku Światowego. Pięciu przedstawicieli indyjskiej diaspory zasiada w Kongresie USA, a wiceprezydent Kamala Harris często nawiązuje do indyjskiego pochodzenia matki.

Liczba induskich Amerykanów będzie się powiększać - podobnie jak zapewne amerykańskie inwestycje w Indiach, za które to oni mogą odpowiadać.

Z punktu widzenia publiczności Modiego w amerykańskim Kongresie, gościnne przyjęcie indyjskiego premiera zwiększało także szanse na reelekcję w przyszłorocznych wyborach. Po pierwsze: kongresmeni i senatorowie liczą zapewne na głosy diaspory. Po drugie: na jej pieniądze, niezbędne w kampanii.

Stosunki amerykańsko-indyjskie mają zatem solidne podstawy nie tylko w sferze geopolityki, gospodarki, ale i więzi między społeczeństwami. Strategicznej wagi tej relacji nie zmieni nawet brak indyjskiego potępienia dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę, coraz większe zakupy ropy w Federacji Rosyjskiej ani utrzymująca się - choć słabnąca - współpraca z Moskwą w dziedzinie zbrojeń.

Relacja indyjsko-amerykańska wydaje się obecnie tak ważna, że żadna ze stron nie chce jej popsuć.

Indie przy tym nie chcą uzależnić się od USA jakimkolwiek sojuszem, by rozwijać stosunki ze wszystkimi liczącymi się globalnymi graczami - niezależnie od relacji z Waszyngtonem. Co niezwykłe dla globalnego hegemona - Stany Zjednoczone wydają się to akceptować.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma