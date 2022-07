Ryszard Czarnecki w przekazaniu turbiny do Nord Stream 1 znak priorytetowego traktowania Rosji przez Niemcy

Przekazanie turbiny dla gazociągu Nord Stream 1 z Kanady do Niemiec to szokująca sprawa. Niemcy utwierdzają najgorsze stereotypy o tym, że są krajem, który zawsze priorytetowo traktował relacje z Rosją i czyni to nadal - mówi PAP szef delegacji PE ds. relacji UE z Rosją, europoseł Ryszard Czarnecki (PiS).

Ryszard Czarnecki uważa, że przekazanie turbiny dla gazociągu Nord Stream 1 jest być może uzasadnione ekonomicznie, ale absolutnie dewastujące w wymiarze politycznym i wizerunkowym.

Jego zdaniem Francja i Niemcy liczą na lepsze stosunki z Rosją i dlatego będą raczej hamulcowymi, niż frontmanami sankcji.

Dzięki grupie państw rozwijających się, w skład której wchodzą Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki Rosja umiejętnie minimalizuje straty wynikające z sankcji.

"Przekazanie turbiny dla gazociągu Nord Stream 1 z Kanady do Niemiec jest być może uzasadnione ekonomicznie, ale absolutnie dewastujące w wymiarze politycznym i wizerunkowym dla Berlina" - powiedział.

Dodał, że zdumiewiające jest to, iż na ten krok zdecydował się rząd Kanady, gdzie mieszka duża i wpływowa społeczność ukraińska. "Tego typu decyzje mogą spowodować przerzucenie głosów Kanadyjczyków ukraińskiego pochodzenia na opozycję. Uważa, że to duży błąd premiera Justin Trudeau. To pokazuje, że póki co, gdy chodzi o duże kraje, Ukraina może liczyć na trzy: USA, Polskę i Wielką Brytanię" - wskazał.

W opinii Czarneckiego Niemcy i Francuzi liczą na zawarcie jak najszybciej pokoju między Rosją i Ukrainą i "stopniowy powrót do normalności". "Czyli do specjalnych relacji niemiecko-rosyjskich i francusko-rosyjskich. Oznaczałoby to oczywiście wzmocnienie Berlina i Paryża. Sankcje są wbrew tej filozofii dogadywania się z Rosją, więc myślę, że Francja i Niemcy nie będą frontmanami, a raczej hamulcowymi jeśli chodzi o wprowadzanie kolejnych unijnych restrykcji" - powiedział Czarnecki.

Chiny grają Rosją, a nie Rosja rozgrywa Chiny

Eurposeł niedawno prowadził posiedzenie delegacji Parlamentu Europejskiej ds. stosunków UE z Rosją, w którym wzięli udział m.in. przedstawiciele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i Ośrodka Studiów Wschodnich.

"Na spotkaniu oceniane były relacje Rosji i Chin w kontekście wojny, fakt, że Chiny prowadzą bardzo samodzielną politykę i nie wspierają wprost Rosji. Można powiedzieć, ze bardziej to Chiny grają Rosją niż Rosja rozgrywa Chiny" - powiedział.

Rozmowy dotyczyły także BRICS, czyli grupy państw rozwijających się, w skład której wchodzą Brazylia, Rosja, Indie, Chiny oraz od 2011 Republika Południowej Afryki.

Sankcje są mniej dotkliwe niż przewidywał Zachód

"Zachód próbuje zneutralizować państwa, które formalnie są w jednej strukturze z Rosją i Chinami. Na spotkaniu pojawiały się opinie, że na razie Rosja umiejętnie minimalizuje straty wynikające z sankcji. Te straty są de facto mniejsze, niż zakładał Zachód. To pozwala Rosji dalej prowadzić wojnę" - powiedział Czarnecki.

W weekend poinformowano, że Kanada zwróci Niemcom serwisowaną u siebie turbinę dla gazociągu Nord Stream 1, czyniąc w ten sposób wyjątek z nałożonych wcześniej na Rosję sankcji.

Zgoda Kanady, aby mimo obowiązujących sankcji odesłać Rosji za pośrednictwem Niemiec turbinę do Nord Stream 1, została przyjęta przez rząd RFN "z ulgą". "Cieszymy się z decyzji naszych kanadyjskich przyjaciół i sojuszników" - stwierdził kanclerz Olaf Scholz.