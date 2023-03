Rząd Kanady chce wyjaśnić ingerencję Chin w ostatnie wybory

Premier Kanady Justin Trudeau zapowiedział powołanie specjalnego urzędnika, którego zadaniem będzie zbadanie sprawy ingerencji Chin w wybory w 2019 i 2021 r.

Od tygodni nie milknie w Kanadzie dyskusja na temat możliwej ingerencji w proces demokratyczny przez rząd chiński i powiązane z nim osoby i instytucje.

Presja opinii publicznej zmusiła premiera Kanady do działania.

Osoba wybrana do ewaluacji chińskich wpływów otrzyma dość szeroki zakres uprawnień, w tym dostęp do tajnych raportów służb specjalnych. Do jej obowiązku będzie należało przygotowanie zaleceń, aby zwalczać ingerencję obcych państw w przyszłości. Odrębne śledztwo przeprowadzi również parlamentarna Komisja Bezpieczeństwa Narodowego i Wywiadu złożona z członków obu izb.

Wywiad ujawnia, że chiński rząd manipulował przy kanadyjskich wyborach

Podjęte działania stanowią pokłosie ujawnienia przez kanadyjskie media Globe and Mail i Global News serii raportów, które wyciekły z kanadyjskich agencji wywiadowczych. Zgodnie z ich treścią Chińska Republika Ludowa miała podjąć działania, których celem było uniemożliwienie zdobycia mandatu przez polityków wrogo nastawionych do Państwa Środka. Proceder ułatwiał system okręgów jednomandatowych, w których prochińskie lobby prawdopodobnie wspierało kandydatów stosunkowo przyjaźnie ustosunkowanych do Pekinu.

Działania te miały być wymierzone głównie w przedstawicieli Partii Konserwatywnej, obecnie znajdującej się w opozycji. Dotknęły też niewielu kandydatów obecnie rządzącej Partii Liberalnej. Ze względu na tę dysproporcję w debacie pojawiło się pytanie o wpływ polityki prochińskiego lobby na ostateczny wynik wyborów. Obecnie wydaje się, że ten nie uległby zmianie, choć rzeczywiście opozycyjna Partia Konserwatywna mogłaby uzyskać kilka mandatów więcej bez chińskiej ingerencji. Obecnie różnica pomiędzy partiami wynosi 41 parlamentarzystów na korzyść Partii Liberalnej.

Finansowo-polityczne narzędzia wpływu w rękach chińskiego rządu

Mimo prawdopodobnie niewielkiego wpływu na wyniki wyborcze warto pochylić się nad metodami działań ChRL. Według informacji podawanych przez wspomniane media, głównym ośrodkiem całej operacji miał być chiński konsulat w Toronto, który zarządzał potrzebnymi na ten cel funduszami. Z potwierdzonej dotychczas puli 250 tys. dolarów kanadyjskich sfinansowano część kosztów kampanii co najmniej 11 kandydatom. Przelewów dokonywano pośrednio poprzez członków parlamentu regionalnego prowincji Ontario. W zamian za pomoc finansową, kandydaci ci zatrudniali w swoich sztabach wyborczych osoby powiązane z Komunistyczną Partią Chin, które miały wpływać na treść kampanii wyborczej, w tym na ataki na politycznych konkurentów, którzy postrzegali ChRL jako zagrożenie dla Kanady. Kandydaci ci mieli być oczerniani w mediach skierowanych do chińskojęzycznych obywateli tego państwa.

Taka percepcja Państwa Środka wśród części kanadyjskiego establishmentu nie powinna dziwić. Od 2018 r. relacje na linii Pekin - Ottawa są dość napięte. Wszystko za sprawą aresztowania w tamtym czasie dyrektor finansowej Huawei, a prywatnie córki szefa tego koncernu - Meng Wanzhou. Powodem takiego działania był zarzut uniknięcia amerykańskich sankcji nałożonych na Iran. Ostatecznie po trzyletnich dyplomatycznych przepychankach, Meng wróciła do Chin. Po związanym z tym faktem, krótkim okresie normalizacji, relacje chińsko-kanadyjskie ponownie uległy znacznemu pogorszeniu, czego przykładem może być właśnie kwestia wyborów.

Wszystkim tym doniesieniom zaprzecza strona chińska, jednakże sprawa z Kanady przykuła uwagę służb Australii i USA oraz innych państw. Ingerencje wyborcze wśród sojuszników USA sprawiają, że i tak napięte relacje na linii Pekin - Waszyngton stają się jeszcze bardziej gorące.

