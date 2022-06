Rząd Kanady może zobowiązać firmy do raportowania o cyberatakach

Kanadyjskie firmy i organizacje mogą zostać zobowiązane do raportowania o cyberatakach – zapowiedział w czwartek minister bezpieczeństwa publicznego Marco Mendicino, wskazując bezpośrednio na zagrożenia ze strony Rosji.

Podczas posiedzenia parlamentarnej komisji ds. bezpieczeństwa publicznego, Mendicino poinformował, że wprowadzenie tego obowiązku jest rozważane ze względu na sytuację geopolityczną.

"Jesteśmy w stałym alercie co do możliwych potencjalnych ataków przeprowadzanych przez wrogie podmioty państwowe, takie jak Rosja" - taką wypowiedź Mendicino cytował publiczny nadawca CBC. Mendicino odpowiadał na pytanie jednego z parlamentarzystów, który zwracał uwagę, że eksperci wzywają do wprowadzenia obowiązku raportowania o cyberatakach z tego względu, że część firm woli zapłacić okup niż informować policję.

Mendicino dodał, że cyberataki, wymuszenia okupu (ransomware) mają na celu "zidentyfkowanie celów potencjalnie ważnych dla interesów Kanady, takich jak krytyczna infrastruktura, a także różne poziomy administracji i inne sektory gospodarki".

Już w styczniu br. Kanadyjskie Centrum Cyberbezpieczeństwa działające w ramach Communications Security Establishment (wywiad elektroniczny) ostrzegło przed atakami hakerów działających na zlecenie rządu Rosji i zaleciło zwiększenie zabezpieczeń, szczególnie w odniesieniu do tzw. krytycznej infrastruktury. Krytyczna infrastruktura, według definicji na stronie rządu Kanady, to pojęcie, które odnosi się do "procesów, systemów, budynków, technologii, sieci, zasobów i usług itp. o podstawowym znaczeniu dla zdrowia, bezpieczeństwa czy ekonomicznego dobrostanu Kanadyjczyków i skutecznego funkcjonowania rządu".