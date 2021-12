Rząd Wielkiej Brytanii przekaże 1 mld funtów na pomoc gastronomii w związku z Omikronem

Brytyjski minister finansów Rishi Sunak ogłosił we wtorek przekazanie 1 miliarda funtów na pomoc dla firm z sektora gastronomiczno-hotelarsko-rozrywkowego w Anglii, które ucierpiały wskutek rozprzestrzeniania się wariantu Omikron.

Wprawdzie w Anglii nie zostały wprowadzone na razie żadne restrykcje, które bezpośrednio dotyczą firm z tego sektora - tzn. nie skrócono godzin otwarcia, a w restauracjach i pubach nie są wymagane certyfikaty covidowe ani zasłanianie twarzy - ale wydają się one nieuniknione w najbliższej przyszłości. Poza tym w związku z rosnącą liczbą zakażeń wariantem Omikron i zaleceniami, by ograniczyć spotkania towarzyskie, wiele osób rezygnuje z wyjść do lokali, a firmy masowo odwołują przedświąteczne przyjęcia w pubach i restauracjach. Jak szacuje branża, lokale gastronomiczne utracą ok. 40-60 proc. grudniowych przychodów, a dla wielu jest to najbardziej dochodowy miesiąc w roku.

W związku z tym Sunak ogłosił, że firmy z tego sektora mogą ubiegać się o jednorazową dotację w wysokości 6000 funtów. Według szacunków ministerstwa finansów, skorzystać z tego będzie mogło ok. 200 tys. firm. Dodatkowo kolejne 30 mln funtów zostanie przekazane na ustanowiony latem zeszłego roku fundusz pomocy dla kultury, mający początkowo wartość 1,57 mld funtów, z którego korzystają teatry, muzea czy galerie, zaś małe i średnie firmy będą ponownie mogły wnioskować o zwrot kosztów pensji pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim w związku z koronawirusem.

"Wiem, że obecna sytuacja jest bardzo trudna, zwłaszcza dla pracowników branży gastronomicznej, dlatego dziś ogłaszamy trzy nowe środki, które mają pomóc ludziom i przedsiębiorstwom. Jestem przekonany, że łącznie środki te pomogą setkom tysięcy firm i milionom ludzi przez nie zatrudnionym" - oświadczył Sunak. Zapewnił, że jeśli zostaną nałożone kolejne ograniczenia, podejmie odpowiednie działania. Podkreślił też, że dotacja w wysokości 6000 funtów jest porównywalna z pomocą udzielaną sektorowi gastronomicznemu na początku roku, gdy lokale musiały być całkowicie zamknięte.

Ogłoszona we wtorek pomoc dotyczy tylko firm w Anglii, ale rządy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej dostaną z budżetu państwa kwoty proporcjonalne do liczby ludności, które będą samodzielnie rozdysponowywać.