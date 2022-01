Rząd Włoch odciął się od spotkania online włoskich przedsiębiorców z Putinem

Prezydent Rosji Władimir Putin zapewnił w środę, że Rosja jest rzetelnym dostawcą surowców energetycznych do Włoch. Putin mówił o tym podczas spotkania online z przedstawicielami włoskiego biznesu. Od wydarzenia odciąl się rząd Włoch, który apelował do przedsiębiorców, by w nim nie uczestniczyli.

Putin oznajmił, że Rosja jest rzetelnym dostawcą surowców energetycznych do Włoch. Jak zaznaczył, w zeszłym roku Gazprom wysłał do Włoch 22,7 mld m sześc. gazu, co jest znacznie większą ilością niż rok wcześniej. Zwrócił przy tym uwagę, że Włochy otrzymują gaz z Rosji po cenie niższej od rynkowej dzięki kontraktom długoterminowym.

Putin ocenił, że istnieją poważne perspektywy poszerzenia współpracy biznesowej między dwoma krajami także w innych dziedzinach energetyki. Wskazał przede wszystkim na odnawialne źródła energii. Dodał, że włoscy biznesmeni już zainwestowali ok. 500 mln euro w budowę ferm wiatrowych w trzech rosyjskich regionach: w Kraju Stawropolskim, w Rostowie i w obwodzie murmańskim.

Putin oświadczył, że fakt, że Unia Europejska i Rosja nie uznają wzajemnie swoich szczepionek przeciw Covid-19, utrudnia rozwijanie kontaktów biznesowych.

"Intensyfikacji kontaktów i wyjazdów służbowych nie sprzyja fakt, że między Rosją i Unią Europejską do tej pory nie zakończył się proces wzajemnego uznania szczepionek i zaświadczeń o szczepieniu" - powiedział.

Według prezydenta Włochy są jednym z czołowych partnerów ekonomicznych Rosji, przy czym włoskie przedsiębiorstwa zainwestowały już w Rosji ok. 5 mld dolarów, a rosyjskie we Włoszech 3 mld USD.

Wśród uczestników spotkania zapowiadano koncern energetyczny Enel i bank UniCredit.

