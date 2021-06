Rzadki rysunek Rubensa kupiony na francuskiej wyprzedaży może osiągnąć cenę 600 tyś. funtów

Ocalała strona ze zniszczonego w pożarze w 1720 roku notatnika młodego Petera Paula Rubensa może wkrótce osiągnąć cenę nawet 600 000 funtów, donosi "Guardian".

Gdyby oryginalny "Notatnik teoretyczny" Rubensa nadal istniał, byłby prawdziwym cudem sztuki, ale został niemal całkowicie zniszczony w pożarze w 1720 roku. Uważano, że ocalały tylko dwie strony, które są obecnie skarbami kolekcji w Londynie i Berlinie.

Jednak, jak informuje "Guardian", dom aukcyjny Sotheby's ogłosił właśnie, że odnaleziono trzecią stronę, której autentyczność została potwierdzona i która zostanie sprzedana na aukcji z wyceną pomiędzy 400 000 a 600 000 funtów, czyli znacznie więcej niż kilka tysięcy wydanych przez anonimowego nabywcę we Francji.

"To niesamowita, ekscytująca rzecz" - powiedział Greg Rubinstein, szef działu rysunków w Sotheby, którego poproszono o uwierzytelnienie dzieła. Dodał, że notatnik był czymś więcej niż tylko szkicownikiem i miał fundamentalne znaczenie dla naszego zrozumienia prac Rubensa. Został on założony przez młodego artystę podczas jego pobytu we Włoszech w latach 1600-1608 i był pełen rysunków, notatek i tekstów, które ujawniają jego przemyślenia na tematy takie, jak optyka, symetria, proporcje, anatomia, a nawet ludzka świadomość.

"Opisał wszystkie rzeczy, które widział, a także zanotował wiele swoich myśli i pomysłów dotyczących estetyki, każdego aspektu sztuki, wszystkiego, co przyszło mu do głowy" - powiedział Rubinstein. "Jest to niezwykła migawka tego, co przechodziło przez jego umysł w tym wczesnym okresie jego kariery", cytuje Rubinsteina "Guardian.

Notatnik trafił do kolekcji André-Charlesa Boulle'a, znakomitego stolarza zatrudnionego przez Ludwika XIV. Niestety spłonął w pożarze jego paryskiej pracowni.

Historycy sztuki wiedzą, co się w nim znajdowało, dzięki kopiom wykonanym przez współpracowników i uczniów artysty.

Dzieło zostanie wystawione na aukcji 7 lipca.