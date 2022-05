Rządzący Szwecją socjaldemokraci za wstąpieniem kraju do NATO

Rządząca Szwecją Partia Robotnicza - Socjaldemokraci opowiedziała się w niedzielę za wstąpieniem kraju do NATO. Otwiera to drogę do złożenia szwedzkiego wniosku o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Zarząd socjaldemokratów podkreślił, że "Szwecja powinna wyrazić jednostronne zastrzeżenie przeciwko rozmieszczeniu broni jądrowej oraz stałych baz na szwedzkim terytorium".

W poniedziałek w sprawie wejścia Szwecji do NATO ma debatować parlament, a następnie rząd podejmie formalną decyzję. Według mediów dokument akcesyjny jest już gotowy i czeka już tylko na podpis premier Magdaleny Andersson. Ma zostać złożony jednocześnie z Finlandią.