Rzeczkowska: walka z inflacją powinna być głównym priorytetem polityki gospodarczej

Walka z inflacją powinna być obecnie głównym priorytetem polityki gospodarczej – powiedziała w środę w Domu Polskim w Davos minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Środowe wystąpienie minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej podczas drugiego dnia Światowego Forum Ekonomicznego w Davos poprzedziło dyskusję panelową na temat nowego globalnego kryzysu. Szefowa resortu finansów mówiła o obecnej sytuacji gospodarczej - przypomniała o walce z pandemią i jej kosztach oraz wskazała, że jednym ze skutków działań z 2020 r. był "nawis inflacyjny", który powstał w okresie zamrożenia gospodarki.

"Nawis inflacyjny, jaki powstał wskutek walki z pandemią, był ceną, jaką trzeba było zapłacić za szybkie odbicie gospodarki, ale to nadal jest cena, jaką warto było zapłacić" - powiedziała minister finansów.

Dodała, że widoczne odbicie w gospodarce globalnej i polskiej, jakie nastąpiło po pandemii, zostało zakłócone przez rosyjską agresję na Ukrainę i przez wywołany przez rosyjską napaść kryzys na rynku surowców energetycznych. Minister Rzeczkowska zwróciła uwagę, że w wielu krajach wzrosty cen energii doprowadziły do przyspieszenia inflacji i do spadku płac realnych oraz do obniżki siły nabywczej społeczeństw.

"Walka z inflacją powinna być obecnie głównym priorytetem polityki gospodarczej" - powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Przypomniała, że w Polsce dzięki działaniom rządu udało się ograniczyć wpływ inflacji, wywołanej przez wzrost cen energii, na gospodarstwa domowe i na firmy. Dodała, że nie można wykluczyć, iż wysokie ceny energii pozostaną z nami na dłużej.

Minister zwróciła uwagę, że Europa była w błędzie, kiedy postawiła wszystko na jedną kartę w polityce energetycznej. Wspomniała, że część państw, w tym Polska, była tutaj bardziej przewidująca, niemniej - jak stwierdziła - obecnie wszyscy płacą za takie decyzje cenę - Ukraińcy krwią a Europejczycy płacą wysokie ceny za surowce energetyczne.

"Mam nadzieję, że ten kryzys - bolesny i krwawy - da nam niezapomnianą lekcję. Lekcję, według której my, kraje demokratyczne, dla własnego dobra musimy stawić czoła zagrożeniom i trudnej rzeczywistości zanim zostaniemy do tego zmuszeni" - powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Minister finansów jest jednym z czterech przedstawicieli najwyższych władz RP podczas szczytu w Davos. W Szwajcarii przebywa także prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jacek Sasin. Przygotowane przez Polskę najważniejsze debaty oraz spotkania odbywają się w Domu Polskim. Forum w Davos potrwa do piątku, 20 stycznia.