Rzeczniczka: do Nawalnego nie dopuszczają jego adwokatów

Adwokatom rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego nie pozwolono zobaczyć się z nim na komisariacie policji w Chimkach pod Moskwą, mimo obietnicy, iż będą to mogli zrobić w poniedziałek - poinformowała rzeczniczka polityka Kira Jarmysz.

"Adwokat Aleksieja, Olga Michajłowa, już godzinę stoi przed oddziałem MSW w Chimkach" - powiedziała Jarmysz. Jak dodała, prawniczka okazała wymagane dokumenty, ale mimo to bez żadnych wyjaśnień odmówiono jej spotkania z Nawalnym.

"Do tej pory nie pozwalają mu zadzwonić, choć takie prawo mają wszyscy zatrzymani. Teraz pozbawiają go prawa do obrony" - wskazała rzeczniczka.

Współpracownik Nawalnego Iwan Żdanow poinformował, że policja nie zgodziła się także na przekazanie Nawalnemu produktów żywnościowych.

Nawalny został przewieziony na komisariat w Chimkach po zatrzymaniu na lotnisku międzynarodowym Szeremietiewo, krótko po przylocie z Berlina, gdzie przechodził leczenie po próbie otrucia bojowym środkiem chemicznym typu Nowiczok. Rosyjskie służby więzienne oznajmiły, że opozycjonista pozostanie w areszcie aż do decyzji sądu.