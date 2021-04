Rzeczniczka NATO: przystąpienie Polski do misji w Turcji wyrazem solidarności

Polska wysłała we wtorek kontyngent żołnierzy do Turcji w celu wsparcia działań NATO na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa na południowym wschodzie Sojuszu. Jak powiedziała rzeczniczka NATO, świadczy to o solidarności państw sojuszniczych w działaniu.

Jak podało NATO, kontyngent będzie wspierał Turcję poprzez patrole morskie we wschodniej części Morza Śródziemnego i Morza Czarnego z wykorzystaniem polskich samolotów M28 "Bryza". Misja będzie również współpracować z grupami morskimi NATO w regionie.

Rzeczniczka NATO Oana Lungescu z zadowoleniem przyjęła to posunięcie. "Te patrole morskie pomogą zwiększyć wiedzę Sojuszu na temat sytuacji w regionie i wzmocnią nasze wspólne bezpieczeństwo" - napisała.

Sojusznicy uzgodnili pakiet środków wsparcia dla Turcji w 2015 roku, aby pomóc jej w reagowaniu na niestabilne środowisko bezpieczeństwa. Środki te obejmują zwiększoną obecność samolotów obserwacyjnych AWACS w regionie, wzmożone patrole morskie we wschodniej części Morza Śródziemnego, działania wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze oraz wymianę informacji.

Z Brukseli Łukasz Osiński