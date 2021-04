Rzecznik KE: Josep Borrell jest gotowy odwiedzić wschodnią Ukrainę

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell był i nadal jest gotowy odwiedzać wschodnią część Ukrainy, kiedy tylko to będzie możliwe - przekazał PAP rzecznik KE Peter Stano. Z informacji PAP wynika, że nie ustalono jeszcze daty wizyty.

Z informacji PAP wynika, że Borrell chciał złożyć wizytę na Ukrainę w zeszłym roku, ale musiała zostać ona przełożona ze względu na ograniczenia związane z pandemią.

Źródło unijne przekazało PAP, że obie strony - władze w Kijowie i Josep Borrell - chcą, aby do wizyty doszło.

Ukraina w tym tygodniu ponownie zaprosiła Borrella do złożenia wizyty we wschodniej część kraju. "Chciałbym zaprosić Pana do jak najszybszego odwiedzenia linii rozgraniczenia (wojsk ukraińskich i bojowników - PAP) w Donbasie" - napisał na początku tego tygodnia minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba w liście do Borrella, którego fragmenty opublikował brukselski portal EUobserver.

"Pana obecność w moim kraju w tym trudnym czasie byłaby również przesłaniem solidarności do narodu ukraińskiego, który przez siedem lat z rzędu cierpi z powodu zagranicznej agresji militarnej i nadal walczy o niepodległą, europejską Ukrainę" - dodał Kuleba.

Rosja w ostatnich tygodniach zaczęła gromadzić żołnierzy przy granicy z Ukrainą i na okupowanym Krymie, a także wysyłać okręty na Morze Czarne.

Borrell odwiedził w lutym Moskwę, jednak ta wizyta, która służyć miała otwarciu na nowo relacji UE z Rosją, została uznana za upokorzenie Unii Europejskiej. Podczas wizyty Moskwa wydaliła trzech europejskich dyplomatów, a minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow na wspólnej konferencji prasowej z Borrellem w ostrych słowach skrytykował Unię i USA.

Z Brukseli Łukasz Osiński