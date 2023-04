Rzecznik KE: Unia Europejska ma jasne stanowisko w sprawie Chin; wzywamy do pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej

KE i UE mają jasne stanowisko wobec Państwa Środka - to polityka jednych Chin - powiedział we wtorek rzecznik Komisji Eric Mamer, pytany o wywiad prezydenta Emmanuela Macrona, w którym francuski przywódca poruszył m.in. kwestię statusu Tajwanu.

"Nie komentujemy wypowiedzi europejskich liderów. Jednocześnie KE i UE mają jasne stanowisko w sprawie Chin. (...) Jest nim ugruntowana polityka jednych Chin" - powiedział Mamer.

"Nadal wzywamy do pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej. Zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim dążeniom do jednostronnej zmiany status quo, zwłaszcza przy użyciu siły. To wszystko, co mamy do powiedzenia" - dodał.

Polityka jednych Chin UE polega na uznawaniu za legalny rząd w Pekinie przy jednoczesnym rozwijaniu relacji z Tajpej na szczeblu pozapaństwowym.

Prezydent Francji Emmanuel Macron w drodze powrotnej z wizyty w Chinach w ubiegłym tygodniu powiedział, że Europa musi się oprzeć presji stania się "naśladowcą Ameryki". Odnosząc się do napięć między Państwem Środka a USA w sprawie statusu Tajwanu, ostrzegł, że wielkim ryzykiem dla Europy jest "uwikłanie się w kryzysy, które nie są nasze". Macron rozmawiał na pokładzie samolotu z dziennikarzami, między innymi Politico.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz