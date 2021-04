Rzecznik KE: wszystkie opcje ws. kontraktów na szczepionki w 2022 r. są otwarte

Rzecznik Komisji Europejskiej oświadczył w środę, że jeśli chodzi o kontrakty na dostawy szczepionek przeciw Covid-19 w 2022 roku, "wszystkie opcje są otwarte". "Nie komentujemy kwestii dotyczących konkretnych kontraktów" - dodał.

W ten sposób rzecznik KE, cytowany przez agencję Ansa, odniósł się do nieoficjalnych doniesień z Brukseli, przytoczonych przez włoski dziennik "La Stampa", według których Unia zamierza nie odnawiać kontraktów z koncernami AstraZeneca i Johnson & Johnson na 2022 rok.

Według turyńskiej gazety KE nie odnowi kontraktów z powodu niejasności dotyczących możliwych skutków ubocznych. Jak zaznaczył dziennik, to rezultat decyzji podjętej we wtorek w USA o zawieszeniu szczepień z użyciem preparatu Johnson & Johnson. To zaś oznacza według gazety, że los tej szczepionki będzie taki sam, jak produktu AstraZeneki, ostatecznie rekomendowanej dla osób w wieku powyżej 55-60 lat.

Ponadto włoski dziennik napisał za źródłami rządowymi w Rzymie, że od przyszłego roku gabinet Mario Draghiego chce wyłącznie szczepionek firm Pfizer i Moderna.