Rzecznik Kremla: Rosja wkrótce prześle informacje o proponowanym szczycie mocarstw

Rosja w przyszłym tygodniu prześle oficjalne informacje w sprawie zaproponowanego przez prezydenta Władimira Putina szczytu mocarstw będących stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ - poinformował w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

"W najbliższych dniach skierowane zostaną przesłania przywódcom państw i rządów wspomnianych krajów" - powiedział Pieskow wymieniając Chiny, USA, Francję i Wielką Brytanię.

Rzecznik zapewnił, że partnerzy Rosji otrzymają przesłania, zawierające "więcej konkretów" na temat propozycji Putina, w pierwszej połowie przyszłego tygodnia. Kreml będzie z niecierpliwością czekać na reakcje przywódców - mówił Pieskow.

Wyraził przekonanie, że szczyt "piątki" jest potrzebny, by "porozmawiać o krytycznej masie wyzwań" dotyczących "najrozmaitszych sfer" i po to, by kraje te "wzięły na siebie odpowiedzialność" na rzecz "zatrzymania dalszego niebezpiecznego narastania tej masy krytycznej". Argumentował, że ONZ jest "jedyną uniwersalną" platformą, a kraje "piątki" są jej założycielami.

Pieskow poinformował, że inicjatywę Putina wsparły Chiny, a prezydent Francji Emmanuel Macron wyraził poparcie dla tego pomysłu.

Rosyjski prezydent zaproponował w czwartek zwołanie spotkania przywódców stałych państw członkowskich RB ONZ jako tych krajów, które "wniosły główny wkład w stworzenie systemu powojennego porządku światowego". Ocenił, że takie spotkanie miałoby ważną wolę "w poszukiwaniu kolektywnej odpowiedzi na współczesne wyzwania i zagrożenia". Putin zapewnił, że "Rosja jest gotowa do takiej poważnej rozmowy".