Rzecznik MSZ: Minister Rau spotkał się z szefami MSZ Jordanii i Macedonii Płn. oraz z sekretarz generalną OBWE

Szef MSZ i przewodniczący OBWE Zbigniew Rau w poniedziałek spotkał się ministrem spraw zagranicznych Macedonii Północnej Bujarem Osmanim, wicepremierem i szefem MSZ Jordanii Ajmanem Safadim oraz z sekretarz generalną OBWE Helgą Schmid - przekazał rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Rozmowy te odbyły się w związku z trwającą w Jordanii Konferencją Śródziemnomorską OBWE; na marginesie tego wydarzenia planowane są też inne spotkania bilateralne.

Jasina przypomniał na briefingu prasowym w Jordanii, że szefowie MSZ Polski, Macedonii Północnej, która w przyszłym roku przejmuje przewodnictwo w OBWE, Jordanii oraz sekretarz generalna OBWE wspólnie otworzyli konferencję, będącą - jak ocenił - jednym z ważniejszych wydarzeń w krajach basenu Morza Śródziemnego.

Rzecznik MSZ zapowiedział, że w poniedziałek szef polskiej dyplomacji zostanie przyjęty przez króla Abdullaha II ibn Husajna. Zaznaczył, że Konferencja Śródziemnomorska to format specjalny, w ramach którego zbierają się przedstawiciele OBWE i państw współpracujących z nią w tym regionie, by rozmawiać na temat bezpieczeństwa.

Przypomniał, że Partnerstwo Śródziemnomorskie to jeden z dwóch - obok Partnerstwa Azjatyckiego - formatów współpracy OBWE z państwami, które na przestrzeni lat wypracowały z nią szczególne stosunki; w przypadku Partnerstwa Śródziemnomorskiego są to Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Maroko i Tunezja. Pracom grupy przewodzi Macedonia Północna, która przejmie po Polsce przewodnictwo OBWE w 2023 r.

"Wszyscy jesteśmy w większym lub mniejszym stopniu zaangażowani w konflikty, które mają miejsce w tej części świata, a każde państwo z tego obszaru ma też swoją opinię na temat wojny w Ukrainie, która wszystkim nam coś zaburzyła - jednym bezpieczeństwo, innym łańcuchy dostaw żywnościowych. I te sprawy są dzisiaj poruszane, podobnie jak kwestia budowania zaufania. Mamy tu przy jednym stole Egipt, Izrael i Jordanię, to jest dowód na to, że to jest możliwe, a Polska jest tu ważnym partnerem, mającym dobre stosunki ze wszystkimi tymi państwami" - powiedział Jasina.

Rzecznik MSZ pytany, które z aspektów poruszanych na konferencji są najważniejsze z polskiego punktu widzenia, wskazał, że "przede wszystkim mamy bardzo dużo interesów tutaj, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie". "Rozmawiamy o kryzysie uchodźczym, który miał miejsce rok temu i który zawsze może powrócić, z Jordanią i innymi partnerami arabskimi (...) Polska jest też bardzo aktywna, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, a tutaj znajduje się ogromny zasób energetycznych możliwości świata i Polska utrzymuje także w tej sprawie kontakt z obecnymi tu krajami" - powiedział Jasina.

Jak zaznaczył, "trzecia rzecz to to, że bardzo wielkim sukcesem naszej dyplomacji jest pokazanie światu, że polska dyplomacja ma format światowy, że mogliśmy przewodniczyć OBWE, organizować tego typu spotkania i być pośrednikiem pomiędzy różnymi państwami, od Ukrainy począwszy, na Iranie skończywszy".