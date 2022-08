Rzecznik rządu o Odrze: od samego początku mówiliśmy, że reakcja w tym zakresie nie była wystarczająca

Od samego początku mówiliśmy, że reakcja w tym zakresie nie była wystarczająca - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do słów prezydenta Andrzeja Dudy o działaniu państwa. Z każdej sytuacji kryzysowej wyciągamy wnioski - dodał Müller.

W rozmowie z dziennikarzami w Paryżu rzecznik rządu odniósł się do słów prezydenta Andrzeja Dudy, który w poniedziałek w Radiu Zet ocenił, że ws. zanieczyszczenia Odry "instytucje państwa zadziałały w sposób chaotyczny, spóźniony".

"Od samego początku mówiliśmy, że reakcja w tym zakresie nie była wystarczająca jakbyśmy sobie tego życzyli i dlatego też dwie osoby zostały zdymisjonowane" - powiedział Piotr Müller.

Jak podkreślił, "z każdej tego typu sytuacji trzeba wyciągać wnioski". "Nie zmienia to faktu, że niektóre tezy, które były głoszone jak np. zatrucie rtęcią czy inne dalej idące - się po prostu nie sprawdziły, ale z każdej sytuacji kryzysowej wyciągamy wnioski i tak samo będzie po tej" - dodał.

Rzecznik przypomniał, że rząd podjął konkretne działania dotyczące Odry i z pomocą dla przedsiębiorstw związanych z rzeką. "W taki sposób państwo powinno reagować, czyli wyciągać wnioski z błędów, ale również poprawiać procedury na przyszłość i walczyć z nieprawdziwymi informacjami, ponieważ wokół tej sytuacji pojawiła się grupa osób, która tę sytuację relacjonowała w sposób nieprawdziwy i nierzetelny" - dodał.

Müller był też pytany, kiedy Polska wystąpi o pierwszą transzę środków z KPO i czy nie ma obawy, że Komisja ten wniosek odrzuci. "To będzie niebawem" - odpowiedział. "Zakończył się niedawno II kwartał, jeżeli chodzi o rozliczanie środków unijnych, my w tej chwili też uruchamiamy pierwsze dopiero środki z Krajowego Planu Odbudowy, jeżeli chodzi o prefinansowanie" - dodał.

"Jeżeli Komisja Europejska i urzędnicy unijni postąpiliby w sposób rzetelny, to żadne wątpliwości by się nie pojawiały" - powiedział Müller. "Widzimy, że to jest też przedmiotem walki w Unii Europejskiej i że część radykałów unijnych niestety chce chybotać tą łodzią w czasie trudnym i być może będzie próbowało wykorzystać tę sytuację przeciwko Polsce" - ocenił.

