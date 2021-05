Rzecznik rządu: premier poinformuje o efektach spotkania z premierem Czech ws. kopalni Turów (aktualizacja)

Premier Mateusz Morawiecki w najbliższych godzinach poinformuje o efektach prac, które zostały ustalone na poniedziałkowym spotkaniu z premierem Czech Andrejem Babiszem - tak o rozmowie szefów rządów Polski i Czech ws. kopalni Turów mówił na briefingu w Brukseli rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu pytany w poniedziałek wieczorem o ustalenia premiera Morawieckiego podczas rozmowy z premierem Czech w sprawie kopalni Turów, podkreślił, że o ich efektach poinformuje szef rządu w najbliższych godzinach. Do spotkania doszło tuż po rozmowach szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej przed szczytem UE w Brukseli.

"W najbliższych godzinach pan premier Mateusz Morawiecki poinformuje też o efektach prac, które zostały ustalone na dzisiejszym spotkaniu z premierem (Andrejem) Babiszem" - powiedział Müller.

"Jeśli chodzi o konkluzje tych działań, to jestem przekonany, że one będą dobre dla obu stron" - dodał rzecznik rządu.

Tuż przed wylotem do Brukseli szef polskiego rządu zapowiedział, że na marginesie szczytu UE będzie także rozmawiał z premierem Czech o decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w ubiegły piątek nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie, czyli wydania wyroku.

Po spotkaniu Morawiecki powtórzył stanowisko, że Polska nie przerwie wydobycia w kopalni Turowie i nie przerwie wydobycia.

Jak dodał, przerwanie wydobycia i pracy elektrowni byłoby katastrofą ekologiczną oraz energetyczną i spowodowałoby również ogromne problemy społeczne. "Powiedziałem premierowi Babiszowi, jakie jest nasze stanowisko" - zaznaczył.

Dodał, że obecnie zespoły polski i czeski prowadzą rozmowy na temat tego, co można zrobić w tym obszarze, tak aby kopalnia i elektrownia kontynuowały działanie. "Mam nadzieję, że nasi czescy partnerzy też to rozumieją" - wskazał.

Premier Morawiecki podkreślił, że Polska przedstawiła "nowe okoliczności" sprawy, w oparciu o które prowadzi obecnie negocjacje.

Z Brukseli Mateusz Roszak