Rzecznik rządu Węgier: procedura wobec naszego kraju to sprawa polityczna

Procedura uruchomiona wobec Węgier z art 7. unijnego traktatu ma charakter polityczny, a „orkiestra (amerykańskiego finansisty George’a) Sorosa” istnieje naprawdę – oświadczył w środę rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs na swoim blogu About Hungary.

"Tu nie chodzi o praworządność, o procedurę i o wartości. Tu chodzi o politykę" - oznajmił Kovacs.

Wskazał, że na wtorkowym wysłuchaniu Węgier w ramach procedury z art. 7 pytania i wątpliwości dotyczące praworządności na Węgrzech zgłaszało 11 państw. "Dziesięcioma z tych rządów - albo Ministerstwami Spraw Zagranicznych tych rządów - kierują liberałowie i lewicowcy" - oznajmił Kovacs. I zaapelował: "Jeśli masz wątpliwości, czy to jest polityczne polowanie na czarownice, przyjrzyj się jeszcze raz".

Rzecznik, który dzień wcześniej mówił, że procedura z art. 7 jest procedurą "chóru Sorosa, składającego się z niepochodzących z wyboru organizacji samorządowych i ich lewicowych współspiskowców w Brukseli", przekonywał też, że ten "chór" naprawdę istnieje.

Kovacs oświadczył, że Soros regularnie spotyka się z lewicowo-liberalnymi europosłami i członkami Komisji Europejskiej, a także finansuje organizacje pozarządowe, które publikują "niezależne" raporty o wolności prasy na Węgrzech.

"Z dziwnych powodów lewicowo-liberalne rządy i niestety niektóre instytucje UE traktują raporty pochodzące od związanych z Sorosem organizacji jako wiarygodne, niestronnicze i eksperckie. Przestańcie udawać, że Soros nie jest aktorem politycznym i nie ma sieci liberalnych polityków oraz niepochodzących z wyboru NGO, które lansują jego program" - napisał rzecznik.

Kovacs ocenił też, że w niektórych zakątkach Brukseli zasady stosuje się tylko wobec jednych, a wobec innych - nie. Według niego przykładem może być oburzenie z powodu faktu, że publikował on tweety z wtorkowego wysłuchania, choć odbywało się ono przy drzwiach zamkniętych. Przypomniał, że nikt nie wyrażał oburzenia, gdy we wrześniu, po pierwszym wysłuchaniu Węgier, także przy drzwiach zamkniętych, ktoś ujawnił jego protokół wraz z węgierskimi uwagami.

Rzecznik nawiązał też do propozycji szefowej KE Ursuli von der Leyen, by przeprowadzić szerszy przegląd praworządności. "Skoro tak się martwimy o praworządność, to może postawmy pytania wszystkim państwom członkowskim, by móc porównać?" - napisał.

Kovacs zakończył apelem o śledzenie jego wpisów na Twitterze.

Unijni ministrowie ds. europejskich we wtorek przez około dwie godziny pytali przedstawicieli rządu w Budapeszcie, na czele z minister sprawiedliwości Judit Vargą, o niezależność sądownictwa, swobodę wypowiedzi i wolność akademicką na Węgrzech. KE oceniła, że sytuacja w tym kraju cały czas się pogarsza.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska