Rzecznik TSUE: Rada może poczekać z decyzją o przystąpieniu do konwencji stambulskiej (aktualizacja)

Chociaż UE podpisała konwencję stambulską, to Rada może poczekać z decyzją o przystąpieniu do niej, aż państwa członkowskie uzgodnią wspólne stanowisko co do ich woli związania się tą konwencją - takie rozstrzygnięcie zaproponował w czwartek rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE.

"Rzecznik generalny Gerard Hogan zaproponował, aby Trybunał orzekł, że chociaż Unia Europejska podpisała konwencję stambulską, Rada może poczekać, nie będąc jednak do tego zobowiązaną, na osiągnięcie przez państwa członkowskie wspólnego porozumienia co do ich woli związania się tą konwencją, zanim podejmie decyzję, czy Unia przystąpi do tej konwencji i w jakim uczyni to zakresie" - czytamy w komunikacie przesłanym przedstawicielom mediów przez TSUE.

Choć opinie rzeczników generalnych nie są wiążące dla Trybunału Sprawiedliwości, to zazwyczaj wyroki są z nimi zgodne.

Konwencja stambulska o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej została przyjęta przez Radę Europy w dniu 7 kwietnia 2011 roku i otwarta do podpisu w dniu 11 maja 2011 roku. Pierwszy wniosek Komisji Europejskiej do Rady Europejskiej w sprawie podpisania konwencji w imieniu UE nie uzyskał wystarczającego poparcia.

9 lipca 2019 roku Parlament Europejski zwrócił się w trybie art. 218 ust. 11 TFUE o wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości opinii w sprawie przystąpienia Unii do konwencji stambulskiej.

"Jeżeli zamiarem Rady jest, aby zakres kompetencji dzielonych, które mają zostać wykonane przy zawarciu konwencji stambulskiej, pozostał niezmieniony, materialnymi podstawami prawnymi decyzji upoważniającej do zawarcia tej konwencji w imieniu Unii powinny być art. 78 ust. 2, art. 82 ust. 2, art. 84 i 336 TFUE. Zawarcie konwencji stambulskiej przez Unię w drodze dwóch odrębnych aktów prawnych nie jest tego rodzaju, że mogłoby skutkować nieważnością tych aktów. Decyzja Unii o zawarciu konwencji stambulskiej będzie zgodna z traktatami, jeżeli zostanie przyjęta przy braku wspólnego porozumienia ze strony wszystkich państw członkowskich co do ich woli związania się tą konwencją. Niemniej jednak będzie ona zgodna z traktatami również wtedy, gdy decyzja ta zostanie przyjęta dopiero po osiągnięciu takiego wspólnego porozumienia. Wyłącznie do Rady należy rozstrzygnięcie, które z tych dwóch rozwiązań jest bardziej odpowiednie" - napisał w opublikowane w czwartek opinii rzecznik generalny Hogan.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz