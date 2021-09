Rzekomo nieżyjący lider Al-Kaidy pojawił się w nagraniu w rocznicę zamachów 11 września

Rzekomo nieżyjący lider Al-Kaidy Ajman al-Zawahiri przemówił w nagraniu opublikowanym w internecie w 20. rocznicę zamachów 11 września 2001 roku - poinformował na Twitterze amerykański ośrodek SITE Intelligence Group, monitorujący organizacje ekstremistyczne w mediach.

SITE podkreśla, że przemówienie opublikowane w internecie podważa tezę o śmierci lidera tej organizacji terrorystycznej. "Pośród doniesień o jego śmierci, lider Al-Kaidy Ajman al-Zawahiri w nowym, 60-minutowym nagraniu daje dowód na to, że to nieprawda. (...) odnosi się do wydarzeń, które miały miejsce po grudniu 2020 roku, kiedy mówiono już o jego śmierci" - podkreśliła szefowa organizacji Rita Katz w tweecie.

Zawahiri wspominał w nagraniu m.in. o ataku z 1 stycznia 2021 roku na rosyjską bazę wojskową w Syrii.

Nagranie zatytułowano "Jerozolima nie będzie zjudaizowana" i opublikowało je As-Sahab, medialny oddział Al-Kaidy odpowiedzialny za jej działania propagandowe. Lider organizacji terrorystycznej nie wspomina jednak o powrocie talibów do władzy w Afganistanie, co może oznaczać, że jego wypowiedź została nagrana wcześniej.

"Zawahiri nie wspomina o zwycięstwie afgańskich talibów, a fragment wypowiedzi o +wycofywaniu się USA z Afganistanu+ mógł zostać nagrany nawet w lutym 2020 roku po porozumieniu z Ad-Dauhy" - wskazała Katz, odnosząc się do zeszłorocznego porozumienia pokojowego USA z afgańskimi talibami. "W każdym razie (Zawahiri) może już nie żyć. Mógł umrzeć w styczniu 2021 roku lub niewiele później" - dodała.

Katz podkreśliła, że trudno jednak mieć pewność w kwestii śmierci lidera Al-Kaidy, ponieważ "agencje wywiadowcze dotychczas nie przedstawiły solidnych dowodów" w tej sprawie.

Zawahiri objął przywództwo w Al-Kaidzie po tym, jak elitarna amerykańska jednostka Navy Seals zabiła Osamę bin Ladena w 2011 roku w Pakistanie.