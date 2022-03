Rzońca: wspólne zakupy gazu przez UE to właściwy kierunek; priorytetem bezpieczeństwo energetyczne

Mówienie dziś w Brukseli "sprzeciwmy się Władimirowi Putinowi poprzez zbudowanie farm wiatrowych i słonecznych" jest mrzonką. Priorytetem UE powinno być bezpieczeństwo energetyczne. Wspólne zakupy gazu przez Unię to właściwy kierunek - mówi w rozmowie z PAP europoseł Bogdan Rzońca (PiS).

Temat wspólnych zakupów gazu przez UE będzie jednym z dyskutowanych na rozpoczynającym się w czwartek w Brukseli szczycie UE. Powodem jest rosyjska agresja wobec Ukrainy.

"Wspólne zakupy gazu przez UE to właściwy kierunek. Pozwolą obniżyć ceny i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne wspólnoty. Co ważne, musi się to odbywać w transparenty sposób. Jeśli przywódcy w Brukseli będą rozmawiali o wspólnych zakupach tego surowca, to jest to dowód na to, że gaz to trwałe i pewne źródło energii. To kluczowy moment w historii UE i myślę, że presja na Komisję Europejską ze strony poszczególnych krajów UE jest obecnie naprawdę duża" - powiedział Rzońca.

Jak dodał, Polska miała świadomość znaczenia gazu jako źródła energii, budując w ciągu ostatnich lat niezależność energetyczną poprzez m.in. Baltic Pipe, gaz skroplony i nacisk na wydobycie na terenie kraju.

Wyzwaniem - jak podkreślił - jest obecnie dla UE budowa bezpieczeństwa energetycznego. W tej kwestii jego zdaniem Bruksela musi odejść od ideologii na rzecz realizmu.

"Mówienie dziś w Brukseli +sprzeciwmy się Władimirowi Putinowi poprzez zbudowanie farm wiatrowych i słonecznych+ jest mrzonką i niedorzecznością. Trzeba szukać takich rozwiązań, żeby po pierwsze Europa miała energię, po drugie miała ją niezależnie od Putina i po trzecie, żeby ta energia była w miarę tania. Ceny energii mogą położyć gospodarkę europejską na łopatki. Przedsiębiorcy pytają nie o to, jak państwo zapewnia energie, tylko po ile jest ta energia. To dzisiaj realny problem" - powiedział.

Jego zdaniem ten problem zaczyna być powoli dostrzegany w Brukseli. "W tym tygodniu w Parlamencie Europejskim mówiła o tym unijna komisarz Mairead McGuinness, która podkreślała, że Europa nie jest bezpieczna energetycznie, a to bezpieczeństwo powinno być priorytetem. Przedstawiła realistyczne podejście, jednak spotkała się z krytyką lewicy i swojej grupy politycznej" - powiedział.

Zdaniem Rzońcy, w obecnej sytuacji powinna nastąpić rewizja Europejskiego Zielonego Ładu i wieloletnich ram finansowych UE pod względem celów, na które mają być kierowane unijne pieniądze.

"Przed nami problem, który jest dyskutowany szeroko w Parlamencie Europejskim, a mianowicie drożyzna i zagrożenie głodem. Nie możemy w UE żyć tylko i wyłącznie ideologią, że zbawiamy świat. To ślepa uliczka. Trzeba dokonać realistycznej rewizji polityki klimatycznej. Energia ma wpływ na inflację i zdolności produkcyjne UE. Musimy też zbudować stabilne ramy prawne dla tych, którzy chcą budować systemy energetyczne" - wskazał.

Z Brukseli Łukasz Osiński