Inflacja w Niemczech spadła do poziomu 3,8 proc. rok do roku – podał Federalny Urząd Statystyczny. To wynik poniżej wynoszącej 4 proc. prognozy i najniższy odczyt od dwóch lat.

Inflacja w Niemczech jest obecnie najniższa od października 2021 roku.

Spadki inflacji są związane ze stagnacją w niemieckiej gospodarce, która w trzecim kwartale 2023 roku skurczyła się o 0,3 proc. rok do roku.

Rewizja danych z poprzednich kwartałów na plus oznacza jednak, że Niemcy uniknęły technicznej recesji (dwa kwartały z rzędu spadku PKB).

Miesiąc do miesiąca ceny nie zmieniły się (0 proc.).

Spadkom inflacji sprzyja stagnacja w niemieckiej gospodarce

Inflacyjny odczyt z października to kolejny miesiąc spadku wzrostów cen u naszego największego handlowego partnera, a – jak zauważył global head of makro w ING Research Carsten Brzeski – ten trend utrzyma się co najmniej do końca roku.

W jego ocenie niemiecka dezinflacja to wciąż przede wszystkim efekt wysokiej bazy (ceny są obecnie porównywane do okresu tuż po gwałtownych wzrostach w zeszłym roku), jednak w niektórych sektorach widać już faktyczne spadki cen. Wciąż nie rozprzestrzeniły się one na całą gospodarkę, co może się też niebawem zmienić z powodu stagnacji i słabnącego popytu.

Stagnację w niemieckiej gospodarce widać w opublikowanych rano w poniedziałek danych o niemieckim PKB, który skurczył się o 0,3 proc. rok do roku i 0,1 proc. kwartał do kwartału. Te dane potwierdzają, że niemiecka gospodarka przeżywa kryzys, jednak są nieco lepsze od prognozy.

Sytuacja w Niemczech jest zła, ale wydawało się, że może być jeszcze gorzej

Co jest dodatkowym zaskoczeniem na plus, to że Federalny Urząd Statystyczny zrewidował dane za pierwszy kwartał, stwierdzając zerowy wzrost PKB w tym okresie i za drugi kwartał, gdzie ostatecznie stwierdzono wzrost PKB o 0,1 proc. kwartał do kwartału. A to Oznacza, że niemiecka gospodarka, choć balansuje na granicy, to uniknęła technicznej recesji (definiowanej jako spadek PKB dwa kwartały z rzędu).

Jak stwierdził ekonomista LLBW Jens-Oliver Niklasch, oznacza to, że "jest nieco lepiej, niż się obawialiśmy", jednak nie zmienia to całościowego obrazu. A ten wygląda tak, że niemiecka gospodarka w 2023 roku wprawdzie nie tonie, ale ma problemy z utrzymaniem głowy nad powierzchnią wody.

Te problemy związane są z gwałtownymi wzrostami cen energii po zmasowanej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, które spowodowały spowolnienie w niemieckim energochłonnym przemyśle.

Równocześnie Niemcy odczuwają skutki słabości kluczowego partnera handlowego, jakim są dla nich Chiny oraz agresywnych podwyżek stóp procentowych w strefie euro, które mają na celu stłumienie wzrostów cen.

W tym kontekście spadki inflacji mogą być widziane jako nadzieja na poprawę, gdy – jak prognozuje EY – Europejski Bank Centralny może dokonać zwrotu w polityce pieniężnej i w okolicach połowy 2024 roku obniżyć stopy procentowe w strefie euro.