Są nowe ustalenia w sprawie losów rosyjskiego generała

Niejasności co do miejsca pobytu generał Siergieja Surowikina, zastępcy głównodowodzącego rosyjskich wojsk na Ukrainie oraz zwiększona widoczność jego zastępcy uprawdopodobniają hipotezę, że po buncie Grupy Wagnera został on odsunięty na bok.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że w poniedziałek szef rosyjskiego sztabu generalnego generał Walerij Gierasimow po raz pierwszy od czasu buntu Grupy Wagnera w dniu 24 czerwca został pokazany w telewizji. Widać było, jak poprzez łącze wideo otrzymuje informacje od szefa sztabu rosyjskich sił powietrznych, generała pułkownika Wiktora Afzałowa.

Wskazano, że Afzałow jest na stanowisku od co najmniej czterech lat, ale jest to prawdopodobnie jego pierwsze publiczne wystąpienie z Gierasimowem. Afzałow jest zastępcą Surowikina, który oprócz dowodzenia wojskami na Ukrainie, jest zarazem głównodowodzącym rosyjskich sił powietrznych. Oceniono, że zwiększona publicznie widoczność Afzałowa, wraz z faktem, że miejsce pobytu Surowikina pozostaje niejasne, dodaje dodatkowego znaczenia hipotezie, że Surowikin po buncie został odsunięty na bok.