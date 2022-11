Są warunki, by polskie i ukraińskie firmy wspólnie uczestniczyły w odbudowie Ukrainy

Polskie i ukraińskie firmy powinny już dziś nawiązywać kontakty, by wspólnie uczestniczyć w odbudowie Ukrainy ze zgliszcz wojennych; istnieją do tego odpowiednie instrumenty finansowe – powiedział PAP w Kijowie Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

ZPP wraz z ukraińską agencją rządową UkraineInvest zorganizował w poniedziałek w ukraińskiej stolicy konferencję "Wspieranie odbudowy gospodarczej Ukrainy: polskie i europejskie instrumenty finansowe".

"Z naszego punktu widzenia odbudowa Ukrainy powinna odbywać się już teraz na poziomie mikro, czyli poprzez współpracę przedsiębiorców" - podkreślił Nowacki.

Wyjaśnił, że zarówno polskie, jak europejskie instytucje rozwojowe posiadają konkretne narzędzia na rzecz rozwoju firm ukraińskich w Polsce i Unii Europejskiej. Polskie firmy mają także możliwość ubezpieczania kontraktów eksportowych - wyjaśnił.

"Wiarygodność płatnicza ukraińskich firm jest cały czas wysoka; ukraińskie firmy dbają o to, by być wiarygodną stroną dla polskich kontrahentów" - dodał.

Potencjalne projekty inwestycyjne, które oferuje strona ukraińska już dziś, związane są z transportem i logistyką.

"Jest duża potrzeba budowania zaplecza logistycznego po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej. Mamy dwóch partnerów ukraińskich, którzy szukają partnera do tych przedsięwzięć w Polsce. Dotyczy to branży rolniczej, magazynów składowania i przeładunku zbóż. To wielka rola i szansa rozwojowa dla Polski wschodniej" - wskazał Nowacki.

Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk wyjaśnił PAP, że przedsiębiorcy, którzy chcieliby inwestować w odbudowę Ukrainy, oczekują gwarancji dla swoich inwestycji.

"Jeśli spoglądamy na odbudowę to trzeba pamiętać, że to nie będą wyłącznie środki rządowe, lecz przede wszystkim prywatne. Skala potrzeb jest ogromna. Polska powinna zabiegać o to, żeby powstał jakiś fundusz celowy na poziomie UE i dawał biznesowi gwarancje bezpieczeństwa" - powiedział.

Polska dysponuje dziś ogromnym kapitałem na różnych poziomach, by z powodzeniem inwestować na Ukrainie - zauważył z kolei uczestniczący również w kijowskiej konferencji Adam Eberhardt, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute (WEI).

"Cieszymy się dziś na Ukrainie zaufaniem społecznym, mamy sieć wielu partnerstw o charakterze samorządowym, mamy bardzo rozwinięty dialog na szczeblu politycznym i to wszystko powinno być dodatkowym argumentem na rzecz zwiększania naszego zaangażowania inwestycyjnego, związanego z odbudową Ukrainy" - powiedział PAP.

Z Kijowa Jarosław Junko